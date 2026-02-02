國旅5天4夜竟要價5萬！包車遊九份阿里山團費嚇壞網友

近日有民眾在網路社群平台Dcard發文，表示發現一家旅遊公司推出的國內旅遊行程，5天4夜的規劃從台北出發，行經九份、新竹城隍廟、日月潭，最後抵達阿里山國家森林遊樂區。該行程提供中英文導覽服務，若選擇6人成團，每人團費為5萬680元，單人獨享行程則需17萬5千元。

原發文者對此價格表示難以接受，直言同樣預算可以飛往泰國旅遊兩趟，質疑這是專為富豪設計的國旅行程。貼文曝光後立即引發兩極化討論。

部分網友認同國旅價格確實偏高。有人指出，5萬元相當於去年前往上海加福岡的總旅費；也有民眾表示，即使在泰國6人包車加上機票、住宿和導遊，總花費也在3萬元以內。

然而，另一派網友理性分析價格結構。他們指出，該行程採用包車模式，包含飯店住宿與部分餐食，6人小團的成本自然無法與30人大團相比。少人數團體必須均攤司機、車輛等固定成本，單價相對較高屬正常現象。

旅遊業內人士進一步解釋，這類行程主要鎖定外國遊客市場。提供中英雙語能力的司機兼導遊，其人力成本遠高於一般導遊。英文導覽一天的價格已經不便宜，若是歐陸語系、拉丁語、俄語或阿拉伯語等其他語種，費用會更加昂貴。加上司機需同時擔任導遊角色，專業要求較高，因此團費達到這個價位並不意外。

有網友觀察到，經濟無虞的退休長輩是國旅團的主要客群。許多退休公務員熱衷參加國內旅行團，對於價格的接受度較高，重視的是服務品質與便利性。

此事件反映出國內旅遊市場的分眾化趨勢。高端客製化行程與平價大眾路線各有其市場定位。對於預算有限的年輕族群，可選擇併團或自由行降低成本；而追求品質與隱私的遊客，則可考慮小團包車服務。業者表示，一分錢一分貨，消費者應根據自身需求與預算做出選擇。

