國旗皮外套、墨鏡超帥！韓國瑜成帶貨專家 網喊：這是韓歐巴？

立法院長韓國瑜即將推出2026年個人桌曆，他今天（4日）在臉書發文預告，提前透露了一張桌曆裡的帥照，照片中韓國瑜戴著墨鏡，配上有著中華民國國旗的皮外套，讓底下網友狂刷一排，「韓總也太帥了」、「這是韓歐巴嗎？」韓國瑜更是成了「帶貨專家」，不少網友敲碗問，「這皮外套去哪買？」。

韓國瑜桌曆帥照獲網友盛讚。（圖／韓國瑜臉書）

韓國瑜今天在臉書發文表示「人生旅途上有人同行是福氣，我時常這樣想，也時常這樣感謝」。他提到這些年走遍台灣的土地，看到許多人在自己的位置上努力打拚、照顧家人、關懷社會、愛護國家，也因為民眾的陪伴同行，他一路走來始終覺得滿心溫暖。

廣告 廣告

韓國瑜說，他想將這滿心溫暖分享在這本《典亮祝福，歲月同行》的桌曆裡，希望在未來365天裡，帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，就像生活裡多出的一點小確幸。

韓國瑜推出2026桌曆。（圖／韓國瑜臉書）

韓國瑜指出，他也親筆簽了100張小卡，放在桌曆內隨機送出，雖然數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的人多一份額外的祝福。他說「我一直相信，溫暖會傳遞。有時悄無聲息，卻總能照亮世界與人心」。

韓國瑜的預購文除了引發底下網友喊聲支持外，他率先透露一張桌曆內的帥照，眼戴墨鏡、身披皮外套的造型，讓網友狂刷，「帥」、「韓總也太帥了」、「這是韓歐巴嗎？」。

韓國瑜造型被網友大讚外，還有不少網友敲碗問這件有著中華民國國旗的皮外套去哪買？這也讓韓國瑜笑說，「好多人問有沒有賣外套」！

延伸閱讀

台中海線要有好市多了？ 盧秀燕證實：已透過地主提用地審查

盧秀燕鬆口談總統大選：第四次政黨輪替對中華民國是好事

挺過豬瘟！最新民調曝滿意度破6成 盧秀燕：未來會更努力