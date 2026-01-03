國旗、北市旗蓋棺致意！北捷英雄余家昶今辦告別式 大女兒靈堂啜泣：希望你不是英雄

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台北市上個月19日發生隨機傷人事件，27歲兇嫌張文在北捷台北車站、中山商圈一帶投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，最終墜樓身亡，事件共造成4死11傷。57歲的余家昶當時挺身而出，試圖阻止張男犯案，不幸遭刺身亡。余家昶家屬今（3）日在台北市懷愛館為其舉辦告別式，現場來賓包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，及多位民意代表到場上香致意，而總統府副秘書長何志偉也代表總統致贈褒揚令，表彰余家昶生前的英勇行為。而余家大女兒在念祭文時一度淚崩：「大家都說你是英雄，但我希望你不是」。

北捷將民眾這段期間留下的追思留言和鮮花，一併運送至余家昶的告別式會場布置。（圖／北捷臉書）

余家昶的告別式於今日下午在第二殯儀館舉行，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，及許多民意代表皆到場上香致意，總統府副秘書長何志偉也代表總統致贈褒揚令；隨後，蔣萬安代表北市政府，為余家昶棺木蓋上台北市旗，再由何智偉代表總統府，為余家昶棺木覆蓋國旗。

余家昶大女兒在念祭文時啜泣，「多希望在處理完這一切之後，你會突然出現在我面前，跟我說一句『嚇到了吧』」、「大家都說你是英雄，但我希望你不是」；並引用作家余華《第七天》中「親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，我永遠困在這潮濕中，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨。」小女兒也哽咽表示「希望你托夢給我，讓我能賺大錢，帶姊姊跟媽媽環遊世界。」令在場的人都為之鼻酸。

北捷也將民眾這段期間留下的追思留言和鮮花，一併運送至會場布置，北捷表示，至今共整理完成590張紙卡A4留言紙卡，掃描拍照成電子檔，交由家屬留存紀念。據台北市議長戴錫欽透露，民眾留下的紀念留言和紙條，將依照家屬意願隨同余先生的遺體一併火化。

