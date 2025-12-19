「國昌尖叫雞」也能連署？彈劾賴清德網站疑用中國AI 吳靜怡：個資恐全送對岸

[Newtalk新聞] 藍白陣營發起彈劾賴清德連署，網路上隨即出現相關網站號召民眾響應。然而，該平台不僅遭踢爆數據可造假，更被發現使用中國AI工具製作。媒體人吳靜怡示警，網站缺乏資安防護與隱私聲明，民眾個資與IP恐全數外洩，呼籲調查局等相關單位應立即介入釐清真相。





針對該連署網站的真實性，吳靜怡指出，該網站沒有任何驗證機制，可以用假資料重複填寫，甚至用如「國昌尖叫雞」或「統一女神麗文」等名字都可以成功取得編號，這表示它不是嚴謹的連署收集系統，更像一個流量計數器或宣傳工具。她觀察到，連署人數可以輕易的快速且重複刷高，甚至出現每秒破千人的異常現象，且「彈劾賴清德」更被查出後台管理者介面有「手動輸入」連署數的欄位，整體網頁架構都是非常不嚴謹。

關於技術來源的疑慮，吳靜怡進一步強調，更令人疑慮的是「彈劾賴清德」網站是用Manus開發，Manus是一款由中國團隊開發的AI工具，在台灣業界頂多是協助拿來快速生成Demo提案用。她認為，在資安的角度，完全不可能直接做成會觸及到個資的網頁，更何況是「連署網站」。





在個資安全方面，吳靜怡表示，即便民眾認為只是隨便任意填寫，當你進入網站或點擊任何按鈕時，都會自動記錄訪客IP但網站缺乏隱私政策或安全聲明。目前此網站沒有說明如何處理這些資料，例如：是否儲存、分享或加密，有潛在極高風險。她擔憂，尤其是如果背後有不明意圖，表面上是政治宣傳，但難排除沒有數據收集動機，不然怎麼叫做「連署」？





面對外界質疑，至今無論是國民黨或是民眾黨都沒有出來官方表示是由誰製作的。吳靜怡質問：「『彈劾賴清德』網站是誰製作的？不應該躲在資安破口的背後。」她認為，在彈劾總統的前夕卻充滿如此大的資安疑慮，台灣資安單位如NCC或調查局恐怕要介入調查，釐清目前連署破百萬，會不會是詐騙。

