國昌的兩光：藍光與紅光

民眾黨主席黃國昌出版新書《向光前行》。（圖：黃國昌臉書）

黃國昌的「向光前行」，企圖形塑一個孤獨勇者的形象，卻馬上遭到各個事件參與者的有力反駁。黃國昌辯稱他描述的是「客觀事實」，卻被批判是「主觀認定」，反映個人英雄主義攬鏡自照，但是在鏡面看到的不是大無畏的英雄，而是人人喊打的過街老鼠。





鼠輩最怕看到陽光，最適合的生存環境是潮濕、陰暗的角落。黃國昌是一種政治怪物，擅長在每個重大歷史事件，如太陽花學運，吸取能量，讓人誤以為是正義使者，其實只是內心卑劣、面目醜陋的鼠輩罷了。這種鼠輩見不得光，他卻偏偏要出書叫「向光前行」，把這段期間台灣發生的關鏈事件的功勞，完全攬到自己身上。

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問題是，這咖不是第一天混政治，已行騙江湖多年，也被看破手腳，只能一再背叛夥伴，尋找新的宿主。這種背叛成性的醜態，理應努力掩蓋，但他卻好名、好聲量，因此別人以為奇恥大辱，他卻對背叛津津樂道，堪稱毫無下限，以鼠輩的行徑形容，仍不夠貼切。





「向光前行」因此變成「逆光而行」，或是「兩光前行」，似乎都在自曝個人的愚蠢行徑。尤其，此人此刻寄生的外殼，乃是一個人格與其不相上下的邪教教主。柯文哲就像現代啟示錄，指引黃國昌如何操控信徒，顛倒是非，一切過錯賴給清德；而黃國昌顯然深得柯氏精髓，甚至青出於藍，愈活愈自在。





可悲的是，黃國昌固然投靠柯文哲的白蓮教，但在他「向光前行」的野望中，似乎已沒有柯存在的空間。因此，未來黃國昌改宗國民黨，甚至與其麻吉肌肉男一樣舔共，「向藍光前行」或「滿面紅光」，都不會令人意外。