民眾黨主席黃國昌。（劉祐龍攝影）

兩個沒有核心價值，什麼都可以背棄的背骨仔，終於當上最大、第二大在野黨主席，也終於舉行政黨領袖高峰會，宣稱「以行動、護台灣」，其實只是滿足了個人的政治秀。





「文昌帝君」以全程公開方式會面，果然如外界所料，根本沒有談出具體的選舉合作方案，只是像學生時代的演講比賽，滿口冠冕堂皇、字正腔圓的談話，骨子裡是各懷鬼胎，各有圖謀。





侯友宜是公認口拙的政治人物，但簡單幾句評論，所謂政黨跟政黨的合作，最重要的要有共同的理念跟想法，不然的話，其實合作只是一個表象，意義不大。侯的這番話直指核心，為文昌合體作了最好的定調，即這兩人的會面缺乏共同理念，只是為了反民進黨，意義不大。

藍白能不能合的二個關鍵點，一是2026地方選舉，一是2028總統大選。黃國昌的最大目標是新北市長，無奈實力不足，只能寄望藍白合，國民黨願意讓他，並把藍營的票灌給他，才有一絲絲希望。





黃國昌不打沒有把握的選戰，當年如果不是他最痛恨的民進黨不按他的最高道德標準取消罷免的門檻，黃的立委職位已經不保。然而，黃的立委雖然保住，卻已被嚇破膽，不敢競選連任。最後選擇依附柯文哲，一席不分區立委不但輕鬆入袋，而且完全沒有被罷免的風險。





換言之，黃過去一年在立法院當藍營小弟，無論外界如何咒罵都無怨無悔，不過就是圖謀藍營可以禮讓他拚新北市長。然而，白營，只有攪局的能力，除了新竹市外，根本無力打贏任何一場縣市長選戰。白營想要靠著這種成事不足，敗事有餘的負面力量，讓藍營丟出一根骨頭安撫它，因為牽涉藍營政客太多現實利益，幾乎是不可能的大夢。





文昌帝君合體，國昌老師本想藉機「上車」，不料美夢成空，反而被鄭麗文用民調的緊箍咒綁住，看來國昌想當新北市長只是一場空笑夢。











