民眾黨主席黃國昌。（劉祐龍攝影）

黃國昌為何由叫囂「國民黨恥度無下限，要徹底消滅它」，結果消滅不成，反而變成「傅崐萁是主、黃國昌為奴」的主奴關係？





黃國昌在太陽花學運時，以指導者「國昌教師」的角色暴得大名，從此披著「道德長城」、「政治完人」的道袍罵遍所有他認為不義的人或事，賺得最大的政治利益。





但是，黃國昌在十二年的政治路上，所有曾經的「恩人」都被他背叛了，而他所不恥的人或事，都變成他強力捍衛的對象。因此，要預測黃國昌的下一步很容易？答案是︰不是投靠藍就是投靠紅，或是先投藍再投紅。這將是黃國昌政治的終點站。

這樣的答案絕對不是胡亂猜測、亂貼標籤，而是對黃國昌的人格特質與過去行徑所做的合理研判。最重要的推理依據是，黃國昌過去反對的，未來必定全力擁護。而黃國昌過去批判，現在仍未投靠的，就是國民黨與中共。





黃國昌目前對國民黨卑躬屈膝，好像奴僕伺候主子，只是加盟的「小藍」身份，未來唯有在獲得國民黨給予重大利益下，加入國民黨，才能成為貨真價實的「大藍」。





其實，除了「藍」是通往「紅」的捷徑；更重要的是，黃國昌惺惺相惜的拜把兄弟肌肉男，以往對中共一貫「臭幹六譙」，有如瘋狗一般，如今卻遮掩全身刺青，不再滿口髒話，搖身一變成為舔共的直播主。有這個開路先鋒作為範例，黃國昌先染藍再染紅，已是必然走上的道路。