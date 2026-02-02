國會不信任投票皆未過門檻 法國2026年預算案終於闖關成功

法國總理勒克努挺過不信任投票。（AP）

法國總理勒克努昨（2日）在國民議會接連挺過2項不信任動議投票後，延宕多時的2026年預算案終於順利過關，也讓他所領導的少數政府暫時擺脫政治僵局，迎來一段相對穩定的執政階段。

綜合外電報導，法國國民議會2日針對政府提出的2項不信任動議進行表決，由極左派議員發起的動議獲得260票支持，但未達推翻政府與否決預算案所需的289票門檻；極右派提出的另一項不信任動議則僅獲135票贊成，2案皆未能過關。

隨著2項不信任動議雙雙遭否決，已延宕超過1個月的2026年預算案終於正式通過。相較先前版本，新預算案在削減支出與增稅幅度上均有所縮減，被外界視為較具妥協色彩的版本，也反映政府在國會少數執政下的折衷調整。

挺過不信任投票後，法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）隨即於社群平台發文表示，法國終於有了預算，這份預算案包含明確的選擇，以及國家當前所需的優先事項。同時，他也指出，已將預算案送交法國憲法委員會（Constitutional Council）進行審查，以確保相關內容符合憲法規範，後續程序將依憲政機制推進。





