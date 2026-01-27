「國會不審」美調高韓關稅 綠憂台15％翻盤！羅智強：依職責把關

國民黨立院黨團書記長羅智強。（資料畫面）

南韓與美國談妥15％關稅後，因國會遲未通過，27日美國總統川普突宣布要調升對韓關稅至25％，消息引發國內擔憂，總統賴清德、民進黨立院黨團紛紛向在野立委喊話，盼能給予支持並速審，避免台灣關稅被翻盤，對此，國民黨立院黨團書記長羅智強今回應，對外協議會依立委國會職責依法審查把關。

台美關稅16日拍板，我國取得對等關稅15%不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇，也讓過往部分產業取得更公平的關稅，美國在台協會（AIT）也以「具有歷史意義的貿易協議」形容。

川普27日突宣布要將南韓關稅自15％調升為25％，理由是南韓國會遲遲未通過貿易協定，進而無法落實對美談妥的協定內容。

對此，賴清德總統今接受《民視》專訪，談及關稅嘆「希望不要有變數」，同時喊話藍、白不要推翻談判成果，勢必會嚴重衝擊國內經濟；民進黨團也喊話，國際談判中應遵守合約與承諾，呼籲國民黨、民眾黨別再想著政治鬥爭，儘速支持台美關稅協定。

藍營立院黨團書記長羅智強表示，立委在國會職責就是傾聽社會意見、廣泛溝通，為台灣利益把關，因此相關法案、協議、預算等，都會依法審查，依法把關；而先前喊話要「嚴審關稅」的立法院副院長，今出席活動強調，所謂嚴審不必然是要阻擋，而是清楚讓人民知道協議內容，還說自亂陣腳大可不必。





