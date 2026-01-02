【國會亂象2-1】濫用「逕付二讀」！國會職權修法、憲訴法都遭判違憲 專業沈淪重傷民主

立法院議場。李政龍攝



立法院藍白陣營近一年多來頻繁將多項爭議法案「逕付二讀」，跳過委員會審查程序，二讀時也沒有實質審查，甚至連讓反對聲音發言的機會都沒有，就草草表決，引發朝野激烈對立，特快車式修法釀不少後遺症，綠批程序正義遭到踐踏，立法專業全面崩壞，甚至讓國會議事紀錄與立法史料出現空白。學者也示警，粗糙修法與沒收討論，正動搖立法院行使職權的正當性，恐對台灣民主制度造成長遠傷害。

2024年5月藍白在激烈肢體衝突下，強行通過國會職權修法，即便在委員會審查時就已有激烈議事攻防，民進黨常以議事策略拉長審查時間，藍營則盼速戰速決，綠不滿沒收討論，審查形同過水，從委員會吵到院會，還有肢體衝突。藍白去年12月再聯手修改《憲法訴訟法》將大法官現有總額定義為15人，並提高判決門檻，以逕付二讀方式加速癱瘓憲法法庭，以及《選罷法》修法，讓罷免連署須附身分證，逕付二讀加速闖關，最後引起大罷免浪潮。

例外型策略變常態 失去國會立法專業

儘管國會改革三法已遭宣告違憲，但藍白挺過大罷免後，藍白這會期變本加厲，搶在選舉年前加速衝刺爭議法案。為避免修法過程中引起輿論發酵，不少法案直接「逕付二讀」，不在委員會討論，包括《軍人待遇條例》為軍人加薪、《警察人員人事條例》提高警消退休金、《法院組織法》明定法庭直播，今年11月2週內修2次《財劃法》、《公民投票法》恢復公投榜大選、「光電三法」等。但，過去逕付二讀幾乎都是沒有爭議的法案才使用，如今卻被大量濫用，讓綠營跳腳。

賴政府窮盡所有手段反制，軍人加薪、提高警消退休金不執行、未編列預算，但藍白以此為由封殺明年度審預算。而《財劃法》遭行政院長卓榮泰「不副署、不執行」，讓藍白痛批獨裁，發動彈劾總統賴清德，朝野對立加劇，僵局難解，且還有不少法案已逕付二讀，隨時可以闖關，讓民進黨不敢掉以輕心。

對於大量法案遭逕付二讀，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示已造成負面效應，國會民主程序受到踐踏、國會立法專業蕩然無存。她強調逕付二讀必然有三個前提，必須是朝野同意、有共識的重大議案，且具備急迫性。她舉例，馬太鞍重建特別條例或相關預算具急迫性且重要，在朝野同意下逕付二讀並無問題，但如今藍白卻將這種例外性的議事策略濫用成為常態，導致委員會中心主義蕩然無存。

吳思瑤指出，藍白刻意拒絕討論，讓爭議法案中少數黨完全沒有表達意見的機會，非常惡劣。現在許多法案從提案到完成三讀，不需經過任何檢驗，就直接「坐特快車」闖關，已是變本加厲地誤用與濫用逕付二讀機制。

沒討論沒留紀錄 倉促闖關致立法粗糙

吳思瑤表示，自己是從國會助理一路學習上來，深知修法立法需要專業，包括法律文字的精準、法條之間的競合關係，以及政黨間的意見折衝與、與行政部門的充分溝通等，但如今這些專業程序全被跳過，國會的問政與立法品質正持續下沉。

她進一步指出，從長遠來看，每一次會議討論都應留下完整的議事紀錄，讓後人得以回溯各黨在條文審議中的立場，爬梳法案從形成到折衝協調的過程；然而現在大量法案未經討論即逕付二讀，導致歷史紀錄付之闕如。她強調，未來不論司法案件在解釋條文、釐清立法者意志，或憲法法庭審視是否違憲、人民權益如何回復，都仰賴清楚的議事紀錄，如今國會既不對民意負責，也不對歷史負責，對台灣公共政策與學術研究都是長遠且嚴重的不利影響。

吳思瑤難掩憤怒直言：「我很氣憤，我就覺得一生好功夫拿來幹嘛？」她痛批，近兩年的爭議法案更應對歷史負責、留下紀錄，但這一屆藍白立委連討論都無法進行，版本粗糙到可能由助理草擬便一路特快車到最後一關，甚至在表決前才臨時生出新文字，「恐怖、嚇人，比扯更扯。」

東吳大學政治系副教授陳方隅認為，這麼多的法案不討論導致立法粗糙，最有名的例子就是《財劃法》連分母都寫錯，法案本身的品質是肉眼可見的下降非常多，藍白沒收所有的討論，其實藍白有國會多數，就算把這一些流程都走過一遍，還是照樣可以通過他們想要通過的法案，可是他們現在是連基本的流程都不願意遵守，程序正義是最起碼應該要守的底線，這非常嚴重，對於整個立法院的正當性有很大的挑戰。

他悲觀表示，憲法法庭僅能解決部分的紛爭，「沒有辦法解決全部」，而且憲法法庭會比較慢，大罷免沒有成功，這樣的狀況恐一直持續下去。

