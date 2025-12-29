即時中心／徐子為報導



公民監督國會聯盟今（29）天於立法院外舉行記者會，批評本屆立委任期將滿2年，理應對問政節奏與議事規則駕輕就熟，然而現實卻是烏龍質詢頻繁上演，院長協商淪為過水程序，難以真正促成共識，甚至在藍白主導下的立院，更屢次踐踏程序正義，其行為舉止已被憲法法庭宣判部分違憲。公督盟也邀上百名公民，票選出立院年度代表字「毀」，以凸顯台灣的民主憲政危機！





公督盟說明，年度代表字則由「毀」字過半數獲選，擁有51%的得票率，凸顯公民對國會不斷違法擴權與陷入僵局有極大的擔憂。



公督盟指出，除了國會民代表現令人擔憂，來自中國的紅色勢力對台灣民主體制的威脅逐漸浮現，立法院所暴露出的國安風險也不容忽視，包括跨黨派國會助理轉售機密個資、中配參政免放棄國籍爭議，以及國防特別預算遭程序委員會阻擋、至今仍無法審查。也因此，年度代表字第二名則為獲得43%得票率的「滲」。



另外，今年十大新聞由「114年初總預算審查之亂，亂刪、亂凍，導致法定預算金額算不出來，政院提覆議補救，遭立法院國、眾兩黨否決！」從上百則立法院新聞中，獲得76%的得票率，是今年台灣公民對立法院最印象深刻的事件



公督盟鄭重警告，人民沒有義務為立法院怠惰失職買單，呼籲立法院朝野各黨，朝野應在兼顧民主制衡與監督下，以全體國民福祉為優先考量，盡速進行總預算審查！全民共同訴求，立法院別再亂卡！惡意癱瘓政府運作，摧毀台灣民主韌性！



公督盟強調，民主的自我修復仰賴公民持續參與監督，當立法院無法進行理性的辯證與討論，公民社會更應站出來，讓民主韌性得以發揮！特別是，2026年地方選舉進入倒數階段，公督盟提醒，民主不是投票當天才開始；期望有更多公民夥伴共同參與監督工作，才能夠修復亂象頻傳的立法院和地方議會，讓台灣民主逐步回到正常運作的軌道上！





廣告 廣告

原文出處：快新聞／國會僵局持續 公督盟公布立院年度代表字「毀」

更多民視新聞報導

無懼中國圍台軍演！台股收28810點再創歷史新高、大漲254點

東京新宿街頭染血！30多歲女子遭砍4刀倒地 黑帽男逃逸中

讓大台中越來越好！何欣純開箱市政辦公室 高喊：2026年將共同贏回

