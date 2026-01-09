國會力挺徐欣瑩！38藍委齊喊「新竹一定贏」 韓國瑜贈花祝「心想事成」
國民黨新竹縣長選戰升溫，立委徐欣瑩將於1月11日在新竹縣湖口鄉舉辦首場大型造勢活動。今（9）日上午，立法院國民黨立委們於群賢樓展現空前大團結，由黨團書記長羅智強領軍，號召近40位同黨立委共同出席「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會。立委們一字排開，齊聲力挺徐欣瑩參選新竹縣長，強調徐欣瑩是兼具「科技專業」與「問政實績」的最佳人選。立法院長韓國瑜亦特別致贈花束，祝徐欣瑩「心想事成」，象徵立院大家長對其戰力與表現的高度肯定。
記者會現場氣氛熱烈，韓國瑜特別送來的花束與祝福成為焦點，一句「心想事成」展現出院長對這位國會同事的深厚情誼。羅智強在致詞時強調，徐欣瑩在國會的好人緣有目共睹，今日出席的規模展現了國民黨團的革命情感。他指出，徐欣瑩是台灣第一位衛星測量女博士，曾獲NASA全額獎學金，其深厚的理工與科技背景，是引領國家高科技重鎮新竹縣的最佳人選。羅智強進一步肯定徐欣瑩在立法院的表現，不僅獲得國會評鑑優秀立委獎項，更在爭取還稅於民、警消公教待遇及外送員專法等民生法案上，始終站在最前線。
面對近期選戰中的抹黑攻擊，徐欣瑩對今日挺身支持的近40位立院戰友，以及韓國瑜的溫馨祝賀表達深切感謝。她指出，這麼多專業力量站出來，就是對謠言最好的闢謠。她強調，未來若當選縣長，憑藉著國會戰友們的支持，一定能從中央爭取更多建設經費，為新竹縣民創造更多幸福。針對未來願景，徐欣瑩提出「接軌AI新時代」的構想，引用AI教父黃仁勳的話「發展AI要問台灣」，進一步喊出「台灣的AI請看新竹」，她承諾將發揮其理工科技長才，讓新竹縣成為全球矚目的科技新亮點。
對於黨內初選，徐欣瑩表達了落實黨主席鄭麗文「世代交替、重塑形象」路線的決心。並特別提及，鄭麗文主席昨日針對縣市長人選提出了三項至關重要的標準：第一，要能夠在選戰中勝出；第二，要具備推動「藍白合」的整合實力；第三，在選舉期間須經得起考驗，不受到民進黨司法手段的影響。她認為「全民調」是最強的民意檢驗，也是最公平公正的初選方式 。徐欣瑩重申，她的對手始終是民進黨，她有信心能為國民黨守護新竹藍天。
記者會最後，全體委員高舉右手齊聲吶喊「中央挺地方、專業挺戰將」、「國會挺欣瑩，新竹一定贏」等口號，展現國民黨誓奪新竹縣長寶座的團結鬥志，也為1月11日的首場造勢大會打響第一炮。
