國會助理也好奇 國防部機密標示新規文件曝光

國防部日前推行的「機密資訊精準標示精進作法」正式應用到立法院，預計8日向立法院外交及國防委員會提出的專案報告中，每個段落結尾都附上【無】字樣，代表該段落無涉機密，連慣例向立委問候語後也加上【無】標示。這項特殊標示方式，已引起部分國會助理好奇詢問，網路上更出現將這些標示製成LINE貼圖販售的現象。

據「聯合新聞網」報導，國防部證實實施「機密資訊精準標示精進作法」，所有對內、外公文公報須藉由逐段審認及標示，依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到適切保護。每段落後都要標示密等，包括無機密的【無】、機密的【密】、極機密的【極】、絕對機密的【絕】。國防部表示，爾後立委基於問政需要要求提供的資料，也將依這項作法辦理，傳稱這項作法來自國防部長顧立雄辦公室專業法律見解。

由於機密與否核定過程相當繁複，標示也費工，近月已引起軍方內部基層文書反彈。有人在臉書「靠北長官」上分享電子檔標示密等的方式，以「Carl+H」開啟取代功能，第一欄輸入句號，第二欄輸入【無】，接著按全部取代，就會自動在句號後加上【無】，之後再檢查內文即可，因為有些段落的文內也會打句點。

國防部8日應邀到立院以「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」進行專案報告，內容已適用該項最新的「機密資訊精準標示精進作法」，每個段落後面都標有【無】字。經國會助理向國會組詢問後才了解情況，事實上，同場國安局也將提出專報，但並未應用國防部該項規定。

日前國防部表示，為落實機密資訊「內容分類、風險分流」原則，於2025年10月30日令頒「機密資訊精準標示精進作法」，藉由逐段審認及標示，依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到適切保護。若同一文件同時有標密及無標密段落，以該文件的最高機密等級為審認標準，並依相關規定完成歸檔程序。