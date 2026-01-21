國會助理低薪又缺人 助理費法規該怎麼修？【新聞實驗室】

長工時、高壓、低薪 國會助理流動率高

國會助理工作主要分為三類：法案、選區以及行政助理。

法案助理負責立法院最核心的兩項工作，立法與審查預算，工作內容涵蓋協助委員撰寫質詢稿、規劃並舉辦記者會、設定公聽會議程，同時參與法律案修正、追蹤法案進度，並協助提出修正動議、決議以及預算刪減等各項議案。隨著近年社群平台興起，他們也要負責社群經營與對外溝通。

法案助理的職責與工作內容





根據公督盟2024年的統計，平均每間立委辦公室僅聘用1至3位法案助理，負擔這全部的工作量。立法院國會助理工會副理事長田飛生表示，法案助理壓力大、工時長，比如正常會期，週一、三、四都有委員會，委員都要質詢，週一的質詢稿不可能在週五就會做出來，國安的議程通常安排在週四，有時候週五才會出來，因此常常周末才能寫、無法休息。

選區助理的工作更為龐雜，每天處理各類選民服務案件、法律糾紛，選舉期間往往從清晨5時開始，一路忙到深夜，田飛生認為，繁雜的工作與壓力導致助理流動率很高，「通常年資集中在2年到5年，超過5年或10年的話，會越來越少」。



國會助理工時長，但薪資卻不成正比。根據沃草在2017年的統計，法案助理的月薪多落在3萬5千到3萬8千元之間，選區助理則普遍低於3萬元。不過，依田飛生的觀察，到了 2025 年，法案助理的薪資已提升至約4萬到4萬5千元，選區助理也來到3萬元以上。



助理費採總額管制 多次修法仍不週全

關於助理的規範，1985年，立法院曾增列立委「助理研究補助費」每個月1萬5千元，補助立委聘用1−２名助理。到1992年修正《立法院組織法》，公費助理制度才正式入法，助理人數增至4人，每人三萬，改由立法院直接撥付。1999年再度修法，助理納入《勞基法》，採聘用制與委員同進退，可聘用人數放寬至6到10人，助理費同樣匯入助理帳戶，但改為總額管制，每月30萬元。此後，立法院只逐年提升薪資總額上限與助理員額。

國會助理相關法案修法歷程

到2025年，每位立委的公費助理酬金預算為每月47萬2760元，加班費9萬4560元；可聘用的公費助理人數為8至14人。東吳大學政治系教授蘇子喬分析，一直出現立委身為老闆去冒領助理費的問題，就是因為國會助理費相對於辦公室費用較高且有彈性，「使用動機確實造成想去挪用的情況。」



近年來多位民意代表捲入詐領助理費案，國民黨立委陳玉珍等人2025年底提案修改《立法院組織法》法，擬將直接發給助理的費用，改由立委「統籌運用」，且「免檢據核銷」等，引發挪用助理費除罪化的爭議，也引起立院助理群起抗議。

2025年底，國民黨立委牛煦庭再提出《立法院組織法》修正草案，明定立法委員公費助理適用《勞動基準法》，並規範補助費用項目，新增6個月內再任者年資併計，以鼓勵久任；同時規定公費助理待遇隨軍公教調整，比照立法院約聘僱人員，並由立法院每年編列預算，補助在職進修與相關福利，目前已經完成二讀。牛煦庭辦公室法案主任黃牧毅表示，這份草案已刪除之前陳玉珍委員提出的免檢據核銷、統籌運用，只著重在助理待遇提升。



國會助理規範 美日制定專法

由於助理的職務性質，經常能接觸國家政策核心與敏感資訊，現行法規長期缺乏規範其專業資格、利益迴避、財產申報或兼職行為，甚至可能形成國安風險。公民監督國會聯盟政策部主任陳利益表示，助理難免會接觸到政府部門的機敏資料，但對於機敏資料防護，立法院的秘密會議的規範是25年前制定的，到現在都還沒有做修正，「其實立委每4年會換一屆，那很多機敏資料來不及銷毀怎麼辦？就丟在立法院一樓的地下室的資源回收室。」



國會助理規範缺口





在美國，許多政治學者與國會議員都強調國會助理的重要性，認為在行政權不斷擴張下，國會必須建立堅實的幕僚體系，才能制衡行政部門。以2023年至2024年的參議院報告為例，單一參議員半年內的人事支出就高達六千萬多台幣，而相關費用、助理姓名與薪資，皆須定期對外公開，接受選民監督。

此外，美國對國會助理設有嚴格規範，包括禁止聘用近親、禁止參與競選活動、一定薪資以上須申報財產，並限制政治獻金往來，強化利益迴避與透明度。



美國國會助理規範

日本則在1990年代政治改革後，將國會助理高度制度化。參、眾議員皆僅能聘用三名公費秘書，其中政策秘書須通過國家考試。2004年起，更明文禁止公設秘書兼職、利用職務影響力謀利，並限制聘用親屬。日本國會也長期公開助理姓名、類別、聘用關係與年資，並將薪資與退休制度法制化，確保專業助理的穩定性，降低制度灰色地帶與濫用風險。

相較於美日，台灣國會公費助理的相關規範分散於不同法規中，內容多僅止於助理人數與經費等規定，對於公費助理的權利與義務，幾乎沒有明確規範。對此，蘇子喬建議，制定專法是解方之一，公開費用流向、與助理身分，保障勞動權益並保留人事彈性，也明確規範聘用與終止契約的制度「現在的規定其實是模糊的，很原則性。變成是每個辦公室裡面，譬如說可能會有什麼回捐的這種情況，我覺得藉由這個機會去做這樣的討論剛好是一個契機。」

