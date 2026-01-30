國會助理加薪朝野車輪戰 三讀通過平均每位加5千

上班到最後一刻！立法院會30日舉行本會期最後一次院會，藍白立委於議場前開心合照。（杜宜諳攝）

上班到最後一刻！立法院會30日舉行本會期最後一次院會，在處理攸關國會助理加薪以及定義明確化的「立法院組織法」修正案，綠營在院會發動車輪戰冗長發言。主張藍白推動修法，是以助理加薪之名，包裝除罪化之實。藍白則反嗆，行政當初也將助理費定義為補助費，難道也是除罪化幫兇？綠營只想阻擋助理加薪權益。經過3小時的車輪戰，最終三讀通過。

三讀條文明定，助理工資納入立法委員補助費用，並按每一立法委員每年歲費五倍為總額。換言之，去年各委員公費助理費每月預算數額為47萬2760元，修法後增為約54萬7600元，以公費助理14人計算，平均每位助理可多加薪約5千元。

另三讀條文也明訂增加多項加給，例如資深加給、專業加給、實施健康檢查及文康活動費用等。

為防淪為立委大水庫，三讀條文也明訂，助理工資以及相關加給補助，皆由立法院代理立法委員給付。

綠營堅稱此項修法仍是要為深陷詐領助理費爭議的相關立委解套，並以冗長發言方式拖延，但所表述的概念皆不離將助理費定義為補助費，立委就有上下其手的空間。

對此牛煦庭接二連三上場捍衛自己的修法，並強調，很多人說是為了除罪，但是根據行政院主計總處編印《一百十五年度總預算編製作業手冊》中，就已明確定義民意代表依法聘用之助理人員待遇係屬補助性質。

另外牛煦庭也說，當初「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」時，行政院版本內也提到，各議會得編列議員助理補助費。牛煦庭直言，政院也使用也把助理薪資定義為補助費，難道也帶頭幫議員除罪嗎？這個民代支給條例上路，還是有議員因詐領助理費被調查、判刑。

最終在3小時的發言表決戰後，全案成功三讀，由於今日也是民眾黨6位不分區立委的最後一天上班日，因此三讀後藍委也齊聚議場中央，與民眾黨立委大合照。

