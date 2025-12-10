國會助理反「助理費」提案？ 韓國瑜：修法不該侵害權益

台北市 / 綜合報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發跨黨派基層助理不滿，國會助理工會更預告，將在這個禮拜五發起抗議行動，不過爭議發酵後，陳玉珍也致電工會，表達願意當面溝通，與此同時，立法院長韓國瑜發出聲明，強調會尊重每位立委的提案權，但自己全力捍衛助理的權益。

立法院長韓國瑜VS.資深演員陳淑芳說：「謝謝謝謝，超級巨星。」親自接見被稱為，「國民阿嬤」的資深演員陳淑芳，立法院長韓國瑜打趣要為巨星開路，只是現在國會助理捍衛勞權，也指望大家長襄助，立法院長韓國瑜VS.記者說：「有幫助理發聲嗎，謝謝。」面對鏡頭沒多做回應，但聲明講得很清楚，會全力捍衛國會助理的權益，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害國會助理工作權。

這表態似乎也跟藍營不同調，現在為了抗議國民黨立委陳玉珍，提案的「助理費除罪化」修法，國會助理工會號召集結，更發起連署要求撤回，截至10日中午有250人左右完成簽署，立委(國)陳玉珍說：「請他們工會來討論，不用不必透過什麼媒體放話，我的提案不是一錘定音。」

國會助理工會副理事長田飛生說：「假如陳玉珍委員願意跟工會做一個對話的話，我們也是非常感謝她。」爭議發酵後陳玉珍致電助理工會，表態願意當面溝通，工會也再次發出聲明，強調會在12日集會後前往拜會，只不過陳玉珍獨自承受外界砲火，更像是被推上前線。

時間線拉回11月底，由國民黨團宴請黨祕書長李乾龍，會中除了討論地方大選提名，還著重在「助理費」修法，而傳出會中總召傅崐萁，遞出修正草案要求成員參與連署，更明確指出由陳玉珍領銜提案，因為金門選區最穩，能夠扛住砲火，甚至黨主席鄭麗文事前毫不知情，國民黨文傳會主委吳宗憲說：「尊重黨團的運作，黨主席她不會去介入這件事情上面。」

與此同時民進黨團祭出反制，陳玉珍提案版本，刪「公費」改為「補助費」，由立法院撥給立委來統籌運用，而民進黨立委許智傑提案，則著重助理任用法制化，除了「訂定調整機制」，也主張立法院應該協助，助理保障人身安全，及解聘僱勞工權益，藍綠各提版本，展開新一波法案攻防。

