國會助理工會反對「廢除公費助理制度」...陳培瑜酸「自家人的助理都看不下去」！諷「不用呼籲朝野立委」：提案者全是「在野黨立委」！

國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，將國會助理公費改列成立委支配，等同將「助理費貪污除罪化」。對此，立法院國會助理工會昨（5日）發布聲明，表明「嚴正反對廢除公費助理制度倒退修法」。民進黨團書記長陳培瑜今（6日）直言，「陳玉珍等人的荒謬修法，連藍營自家人的助理們都看不下去了！」

陳培瑜今日於臉書發文直指，她反對陳玉珍和國民黨立院黨團總召傅崐萁等人的修法，包含助理薪資、健檢、文康等費用，全部打包給委員自行調配運用，還無需單據核銷。她也貼出國會助理工會新聞稿聲明，「陳玉珍等人的荒謬修法，連藍營自家人的助理們都看不下去了！」

陳培瑜也嘲諷，「是說不用呼籲朝野立委，因為提案者全都都是在野黨立委呀！」她喊話，「請直接打電話給所有在野黨立委，請他們撤回提案，回頭是岸！」

（圖片來源：陳培瑜臉書）

