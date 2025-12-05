國會助理工會強烈反對廢除公費助理制度 批修法讓立委「自肥」國會透明度蒙黑布

國民黨立法委員陳玉珍。 圖：翻攝「臉書」陳玉珍 珍愛金門粉絲專頁

[Newtalk新聞] 立法院國會助理工會今（5）日針對陳玉珍等28位立法委員提案修改立法院組織法第32條、第33條及第35條草案於院會付委審查，嚴正表達反對立場，強調任何弱化公費助理制度、侵害公費助理權益的修法方向均不可接受，並呼籲朝野立委務必三思而後行，勿以任何形式讓第一線承擔立委問政與民意服務的公費助理權益，成為政治算計下的犧牲品。

工會指出，此次修法提案將「公費助理」修正為「助理」，並將立法委員助理費直接補助給立法委員，且免檢據核銷，等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治，工會明確嚴正反對，並呼籲立即停止此一修法。

廣告 廣告

國會助理工會強調，公費助理是國會運作的重要支柱，是立法委員問政與服務的幕後推手，亦受相關法律規範監督的關係人。真正的國會改革應持續朝向健全國會制度、加強透明化爭取人民信任，如日本建立政策秘書、第一與第二秘書並公開可供民眾查詢。因此本會自成立以來致力於提高公費助理職業尊嚴、推動「國會助理法制化」，盼透過專法明文規範公費助理的身分定位、聘僱關係、工作內容與範圍、薪資與工時、休假與加班、職業安全與申訴管道等制度，以健全國會、吸引優秀人才投入公眾事務，成為立委問政服務堅實可靠的支持。

立法院國會助理工會重申，對任何可能讓公費助理權益倒退、國會透明度受損的修法，均將堅決反對到底。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

核安可控、核廢有解、社會支持 葉宗洸建議賴總統：儘速重啟核三並搶訂燃料棒

楊宏基觀點》從「恃吾有以待之」與「上兵伐謀」看1.25兆國防特別預算