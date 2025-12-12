國會助理工會抗議「助理費除罪化」 陳玉珍溝通、韓國瑜到場關心

國民黨立委陳玉珍日前提出修法，主張助理費由立委統籌運用，未來預算將先匯入立委帳戶，再由立委分配給助理，引發國會助理反彈，質疑在搞「助理費除罪化」，侵害勞動權益。立法院國會助理工會今（12）日在議場外發起抗議，要求撤回修法，陳玉珍與工會成員闢室溝通，立法院長韓國瑜親自到場，盼雙方能達成共識，化解歧見。

立法院長韓國瑜與立法院助理工會溝通。（中天新聞）

立法院國會助理工會上午在議場外發起抗議，民眾黨立委張啓楷也到場聲援。國民黨立委陳玉珍與助理工會闢室溝通，立法院長韓國瑜前往關心，希望雙方好好溝通，達成共識。

由於全國縣市議會不分藍綠，朝野縣市議員及立委都有助理費使用的問題，各縣市議會也都有提出陳情，因此陳玉珍日前針對《立法院組織法》第32、33、35條提出修法，主張助理費由立委統籌運用，未來預算將先匯入立委帳戶，再由立委分配給助理，希望徹底解決「詐領助理費」爭議的問題。

不過，國會助理質疑，立委在搞「助理費除罪化」，不但可能弱化現行公費助理制度，甚至讓助理費淪為「立委小金庫」，侵害助理勞動權益。因此喊出「反對現行提案」、「維持公費助理制度」、「保障助理工作權」、「推動國會助理法制化」等，要求撤回修法，強調助理權益不容倒退。

國會助理工會日前曾致函立法院長韓國瑜，表達憂慮與反對意見；韓國瑜回應，將把工會訴求完整轉達給提案立委與相關黨團審慎考量。

