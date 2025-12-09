國會助理工會籲撤除罪案 羅智強：持續聽取各界意見

國民黨立院團召開「財劃法遭覆議也拒不執行 卓榮泰已成土皇帝！」記者會，書記長羅智強(右)今日面對媒體多次詢問助理費除罪化一案僅表示，「持續聽取社會各界意見」。(記者田裕華攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，引發高度爭議，立法院國會助理工會週五將在議場外抗議，呼籲陳玉珍撤案。工會幹部強調，如果陳玉珍在週五前撤案，或立法院長韓國瑜願意出面保證不會讓國民黨處理該案，才會調整抗議行動。國民黨團書記長羅智強今日面對媒體多次詢問，僅表示，「持續聽取社會各界意見」。

由陳玉珍提案及林思銘等27位立委連署的「立法院組織法第卅二條、第卅三條及第卅五條條文修正草案」，除將「公費助理」的「公費」二字刪除，還刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。

立法院國會助理工會幹部透露，工會本週五預計會在上午立法院院會確認議事錄前就會前往抗爭；工會內部也正在擬稿，將在週五抗議後發給韓國瑜、朝野三黨團請求拜會。

