國會助理工會與陳玉珍激辯後 三點妥協共識出爐



立法院今（12）日因國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法引發大規模反彈。跨黨派國會助理上午聚集立院大門前抗議，質疑修法恐削弱既有制度。陳玉珍親自到場試圖溝通，但雙方因立場分歧爆發激烈言語衝撞，現場氣氛一度緊繃。

同時間，公民監督國會聯盟（公督盟）、台聯黨、中台灣教授協會、台灣公民人權聯盟、台灣教授協會等團體，也在群賢樓樓下召開記者會，公開聲援助理工會，強調公費助理制度攸關國會運作品質，立院不得藉修法之名造成權益倒退。公督盟呼籲朝野應以更透明、審慎的方式推動制度改革。

在外部壓力與助理工會強烈訴求下，陳玉珍稍後與工會正式會談。會中雙方先以激烈辯論開場，針對修法內容逐條攻防；在釐清疑慮與調整立場後，最終達成三點共識，使早前緊繃情勢逐步緩和。

會後公布的三項協議包括：一、現行公費助理薪資、保險、福利等制度全部維持，不得後退；二、立院應加速推動專業加給、資深加給與在職進修等制度法制化；三、未來修法將以修正動議整合工會版本，送司法及法制委員會統一審查，補強原提案缺失。

圖：記者自攝

助理工會則表示，連署要求撤案的行動仍會持續，並呼籲朝野審慎面對制度改革。並有多名民進黨立委簽署支持。

這場從街頭抗議延伸到協商桌的混合攻防，凸顯助理制度法制化的迫切性。外界關注後續修法是否能真正回應助理群體的長期訴求。