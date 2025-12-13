國會助理工會被摸頭？與陳玉珍3點共識隻字未提「撤案」訴求

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議，跨黨派國會助理昨（12）日在立法院大門集結抗議，訴求撤回法案、保障助理權益。陳玉珍及立法院助理工會代表協商後達成三點共識，但未提「撤案」訴求，引發許多助理強烈不滿退席抗議，還怒批工會幹部早被「摸頭」，無法真正代表基層助理的心聲。

國會助理工會與陳玉珍協商後，順利達成共識。圖／台視新聞

國會助理工會12日集結抗議，反對助理費修法，堅決要求撤案，炮口一致，對準提案立委陳玉珍。不過雙方閉門協商後，順利達成共識，包括工作權不倒退、加速優化立法、再提修正動議，最後也強調「取代原提案」審查，也是另一模式的撤回原提案，但內容隻字未提撤案訴求，引爆部分與會者不滿憤而退席。

廣告 廣告

連署發起人事後發聲明表示，與連署292人不接受協議內容，仍要重申連署訴求撤回提案。民進黨立委吳思瑤辦公室主任吳奕萱也表示，「其實在很多基層幕僚的眼裡看來，根本就是被摸頭再下跪，那現在這一份所謂的結論，到底有沒有真的代表我們基層幕僚的心聲，我個人是打上大大的叉」。

連署發起人發出聲明，表示無法接受。圖／台視新聞

基層助理與工會立場出現裂痕，撤案或修法能否回應第一線心聲，後續仍待提案人和立法院給答案。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

林延鳳問蔣萬安何時致電藍黨團談助理費 蔣反嗆那妳打給卓榮泰

韓國瑜關切立委助理費修法 被要求「簽撤案連署」尷尬離場

立委助理集結抗議「助理費除罪化」 陳玉珍認：也許不夠周延