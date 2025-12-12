國會助理工會赴立院要求撤回自肥法案 張啓楷驚喜現身遭包圍嗆「愛收割」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對國民黨立委陳玉珍強推「助理費除罪」法案，國會助理工會今（12）日在立法院前抗議，要求立即撤案。不過，民眾黨立委張啓楷卻意外現身站台，稱國會助理制度對他意義重大，立即被在場的國會助理嗆「愛收割」，質疑民眾黨的修法立場，以及同黨立委劉書彬為何要罵助理？

國會助理工會今（12）日在立法院前抗議，要求立即撤案。（許詠晴攝）

陳玉珍銜國民黨中央之命，提案修《立法院組織法》，讓立委可統籌運用每月補助費，且免單據核銷，在朝野立委辦公室間引爆怒火，近300位國會助理連署要求撤案，藍白立委僅陳昭姿簽名聲援。不過，日前卻傳出民眾黨立委劉書彬下令禁止辦公室同仁參與連署，甚至當面指責自家助理。

國會助理工會今早在立法院前表示，其實這件事發生以來，助理的要求很簡單，就是希望維持現有的工作權利、助理制度，呼籲國會助理制度以法治保障且公開透明，並要求陳玉珍撤回黑箱自肥提案，包括藍、綠、白國會辦公室助理都到場聲援。

張啓楷發言時說，他是第一屆國會工會理事長，曾參與推動國會助理制度化，今天有兩個重點，制度要繼續推下去，助理工作權要受到保障。他也說，陳玉珍現在也願意溝通，只要好好溝通就能解決問題。

不過，張啓楷的發言卻引起部分國會助理不滿，當場質疑張怎麼沒簽連署支持助理？民眾黨版本呢？民眾黨對於劉書彬的發言有要譴責嗎？張啓楷則回覆「我都站出來了，代表辦公室就是支持的，你們還要那個...」、「我們在要進一步討論」。最後在助理群起包圍、此起彼落的罵聲中緊急退場。

張啓楷的發言卻引起部分國會助理不滿，當場質疑張怎麼沒簽連署支持助理？（許詠晴攝）

