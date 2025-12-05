國會助理工會：嚴正反對廢除公費助理制度

（中央社記者王揚宇台北5日電）立法院國會助理工會今天晚上發布新聞稿表示，立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案付委審查，國會助理工會對於任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，嚴正表達反對立場，呼籲朝野立委三思而後行。

立法院會今天開會處理報告事項議程時，將國民黨立委陳玉珍所提地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第5條、第6條及第10條條文修正草案，以及立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案，分別交付內政委員會、司法及法制委員會審查。

廣告 廣告

現行立法院組織法規定，立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用。

陳玉珍所提修法版本重點，包括立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理與委員同進退；其實施健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助之。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。

立法院國會助理工會晚上發布新聞稿指出，針對今天立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案於立法院會付委審查，國會助理工會對於任何可能弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益的修法方向，嚴正表達反對立場，呼籲朝野立委務必三思而後行，勿以任何形式讓第一線承擔立委問政與民意服務的公費助理權益，成為政治算計下的犧牲品。

國會助理工會表示，公費助理是國會運作的重要支柱，是立委問政與服務的幕後推手，也是受相關法律規範監督的關係人，此提案將公費助理修正為助理，並將立委助理費直接補助給立委，且免檢據核銷，此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。

國會助理工會指出，廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數10年，傷害中華民國的民主法治，因此國會助理工會明確嚴正反對，呼籲立即停止此一修法。

國會助理工會呼籲，朝野立委針對國會改革應持續朝向健全國會制度、加強透明化爭取人民信任，例如日本建立政策秘書、第一與第二秘書並公開可供民眾查詢。

國會助理工會最後指出，國會助理工會自成立以來，致力於提高公費助理職業尊嚴、推動國會助理法制化，盼透過專法明文規範舉凡公費助理的身分定位、聘僱關係、工作內容與範圍、薪資與工時、休假與加班、職業安全與申訴管道等制度，以健全國會、吸引優秀人才投入公眾事務，成為立委問政服務堅實可靠的支持。

此外，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪表示，中央和地方民代屬性完全不同，但陳玉珍的版本卻一視同仁，恐侵犯國會助理工作權，甚至成為中共滲透跳板，呼籲修法時要認清楚問題的品質，不要暗渡陳倉。（編輯：林克倫）1141205