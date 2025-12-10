國會助理工會12日立院正門集會 拜會陳玉珍表達訴求

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議。立法院國會助理工會今天(10日)表示，陳玉珍已致電立法院國會助理工會並釋出善意，工會將於12日上午於立法院正門集會後拜會陳玉珍，希望能達成共識，保障公費助理工作權。

國民黨立委陳玉珍等28人提案修正「立法院組織法」部分條文，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等，且立委僅對選民負政治責任，非屬「貪污治罪條例」及「刑法」等法規範圍。

廣告 廣告

陳玉珍的提案引發國會助理強烈反彈，5日發新聞稿痛批，該項修法等同立委以廢除公費助理方式自肥，呼籲朝野立委立即停止該項修法。

立法院國會助理工會10日發布新聞稿表示，陳玉珍於上午致電助理工會，表達願意與助理工會及助理們當面溝通，了解公費助理對草案的意見與訴求，共同討論可行方案；陳玉珍釋出善意，工會表達歡迎，期盼透過溝通，達成保障公費助理工作權使命。

立法院國會助理工會指出，為不負眾望，因此於12日上午9時30分，於立法院中山南路1號正門集會，表達保障公費助理合法工作權的訴求，隨後將前往拜會陳玉珍，藉由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。

立法院國會助理工會也提出具體主張，包括立法院公費助理工作權，應予保障；現行公費助理制度，應予維持；公費助理既有的權益及福利，應予入法。(編輯：許嘉芫)