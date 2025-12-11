國會助理怒吼！284人連署反「助理費除罪化」

陳玉珍推「助理費除罪化」引爆國會助理反彈，已有高達284名助理連署要求撤案。圖／東森新聞





國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，主張未來立委可領取一筆補助自由支配，且無須檢附收據或憑證核銷，引發「助理費除罪化」及「變相加薪」的疑慮。法案一讀後旋即在國會助理圈炸鍋，不僅綠營助理群起反對，藍、白陣營助理也罕見站在同一陣線，形成跨黨派的強烈反彈。

截至今（11）日中午11時，已有284名助理連署要求撤案，包含民進黨49間、國民黨24間、民眾黨5間委員辦公室助理及黨團助理，甚至連地方服務處助理都加入行列，怒火已從國會擴散至基層。

連署發起人之一、立法委員陳秀寳辦公室助理江汶錡接受《EBC東森新聞》訪問時指出，這次行動的誕生源自助理長期無管道發聲的困境。她表示，有許多助理早已對制度不滿，但苦於缺乏平台，只能在辦公室內默默承受。

她與其他助理因此決定主動站出來，成立連署頁面，讓這些聲音能夠聚合並具象化。她透露，從週一開始逐一拜訪委員辦公室，短短兩天就獲得近三百位助理響應，速度之快、規模之大，連她自己都感到意外。

更令發起人感觸深刻的是，許多國民黨助理也默默加入，甚至在私下向她們道謝，表示終於有人願意替助理發聲。

江汶錡強調，外界有人試圖將這場行動描繪成藍綠對決，但實情完全不是如此。對助理而言，制度如何保障其勞動權益、薪資是否透明可追蹤，遠比政黨顏色重要得多。她說，這次連署能迅速跨越政黨界線，正是因為助理們的處境本質上相同，「助理不是誰的附屬品，更不是政黨比例的犧牲品」。

然而，讓助理最大的不滿並非只有制度內容，更來自於提案程序本身。陳玉珍聲稱未來願意與助理溝通、討論修法方向，但江汶錡認為此說法極不真誠，因為提案早已送出且一讀通過，助理完全被排除在外。

她直言，真正的溝通應該發生在提案前，而不是在法案進入委員會、隨時可能出委員會的階段才對助理喊話。若法案進入審查階段，立委只要以臨時提案方式調整文字，就能在短時間內通過，等於制度保護一夕蒸發。「我們要的是撤案，而不是事後補救」，她再次強調。

爭議延燒後，朝野立委紛紛表態支持助理。翻攝畫面

爭議延燒後，朝野立委紛紛表態支持助理，今天一早民進黨團幹部6長與多名立委也發聲支持，包括鍾佳濱、范雲與張雅琳等立委連署。民進黨立委張雅琳痛批，昨天是世界人權日，國會助理的勞動權益卻在倒退，是國會的恥辱。她直指，國民黨一邊喊著支持外送員勞權，一邊卻試圖讓助理薪資不再透明，還包裝成「進步法案」，荒謬至極。

張雅琳更點名，沒有助理在背後整理資料、查詢法案、處理行程，立委根本無法質詢與監督行政，助理的角色不可或缺，而此提案卻是讓「貪污變合法」。

立委范雲亦以行動支持立法院跨黨派助理所提出的訴求，呼籲國會不要通過會傷害助理權益的法案。她強調，優秀的國會助理是專業問政中不可或缺的一環，若無法保障其勞動權益，勢必削弱立法院的專業運作。

范雲指出，日本、韓國、美國與歐洲等國對國會助理的聘用制度、專業性與透明度皆有更完善保障，台灣更不應倒退。民眾黨團幹事長陳昭姿也已加入連署，並坦言黨團不會支持全面除罪化，可能尋求折衷版本。

但江汶錡坦言，助理普遍其實並不樂觀，尤其在國民黨席次較多、可能直接表決的前提下，法案仍有極高風險。但也因為如此，助理們才更需要站出來。她說，不論政治力如何運作，至少助理必須讓委員聽見他們的聲音，告訴國會：這項修法將摧毀現行制度，剝奪助理權益，社會不能沉默，助理更不能沉默。

