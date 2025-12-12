政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化，引發爭議。立院助理多達近300人連署反對，上午更集結立院門口和陳玉珍直球對決，高喊撤案。陳玉珍聲稱把「助理當家人」，也當面承認法案不夠周延，但依舊不肯撤回提案，更引爆助理怒火。另外，民眾黨立委張啓楷到場聲援助理，發言時則被嗆玩兩面手法、收割。

國會助理：「撤回提案撤回提案。」超過50位國會助理，一早集結立院門口包圍國民黨立委陳玉珍，但陳玉珍一開口，就引爆助理怒火。立委（國）陳玉珍vs.國會助理：「我們正面面對，我的助理就跟我的家人一樣，就跟我的兄弟姐妹一樣...，今天我在提案的過程中，我承認也許是不夠周延齁，也許各個委員齁。」

國會助理抗議助理費除罪化 陳玉珍坦承不周延仍拒撤案

陳玉珍已經坦承，法案內容不夠周延，但態度依舊強硬不撤簽。（圖／民視新聞）助理們越聽火氣越大，抗議的聲量壓過陳玉珍的發言。讓他們更憤怒的視，陳玉珍已經坦承，法案內容不夠周延，但態度依舊強硬不撤簽。而讓助理們群起鼓譟的，還有民眾黨立委張啓楷。國會助理vs.立委（民眾）張啓楷：「能夠達到第一個工會助理...。」說要表達支持，但張啓楷根本沒簽連署，還站在正中間卡C位發言，助理忍不住大酸根本是收割仔、想包牌。

國會助理抗議助理費除罪化 陳玉珍坦承不周延仍拒撤案

民間團體同步聲援國會助理。（圖／民視新聞）倒是立法院另一邊，民間團體同步聲援。公督盟執行長張宏林：「批判了一個多禮拜，竟然國民黨只是說再討論，這種案子應該就直接撤簽才對啊，這個群賢樓如果這個法案通過，我們一定會來這邊貼群貪樓。」助理費除罪化修法，引發這麼大反彈，藍營還要陪著陳玉珍硬幹到底嗎？外界等著看。

