國會助理抗議「助理費除罪化」，張啟楷現場聲援反遭圍剿。（圖／李智為攝）

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，規範助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化。但此一提案遭立院助理炸鍋，國會助理工會今天（12日）在立法院大門口集合抗議，民眾黨立院黨團副總召張啓楷並前往聲援，並強調助理公會制度一定要維持下去，他希望工會能與陳玉珍好好溝通協調。但張啟楷此舉立即遭在場助理高喊「不要收割！」

首任國會助理工會理事長國會助理一早就齊聚立法院大門抗議，助理工會理事長、林思銘國會辦公室主任李永誠表示，助理要求很簡單，只是希望維持現有工作制度，陳玉珍昨天有釋出善意，等一下回去跟她面對面溝通，看會怎麼處理。

廣告 廣告

此時張啓楷也突然現身表達支持，並拿起擴音器向在場助理表示，他今天來這邊幫大家加油。他並強調，當初公費助理制度推動時，他當時是中國時報記者，與跟各黨派人士包括陳水扁辦公室主任、首任國會助理工會理事長李新及許多人共同推動制度化，今天來強烈支持，國會助理公費制度要繼續下去，很高興等一下工會就可以跟陳玉珍善意溝通，期待問題可以化解。

不過，由於張啓楷是少數曾下令禁止助理連署的國會辦公室之一，因此張啟楷的談話立刻引起現場一陣噓聲，甚至批評他是「收割立委」。面對記者詢問，張表示，「我到這裡就是表達最大的支持」、「好的事情大家一起響應不是收割」。

立委陳玉珍到現場，同意溝通協調。李智為攝

隨後，陳玉珍則到現場後向抗議的助理們強調，民進黨執政立法院多數的這8年，完全沒有去修任何助理的權益，今天提案的過程中，她承認也許不夠周延，她同意與工會進行對話，進行討論。



回到原文

更多鏡報報導

陳玉珍提助理費除罪 民進黨：淪立委私房錢侵害助理權益

助理費修法爭議吵什麼？5張圖讓你一次看懂

反助理費修法！跨黨派國會助理要求陳玉珍撤案 連署人數增至284人