國會助理抗議「助理費除罪化」 張啟楷現身被嗆翻：民眾黨愛收割！

記者楊士誼／台北報導

國會助理集結立院門口要求撤回「助理費除罪」法案，民眾黨立委張啟楷前往加油，遭大批助理痛斥「愛收割」。（圖／記者楊士誼攝影）

國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」引起公憤，立院助理工會與多名國會助理今（12）日一早聚集立法院大門口抗議，高喊撤回提案。民眾黨立委張啟楷也現身發言，稱公費助理制度的建立，當時身為記者的他都有參與。但卻遭在場助理們質疑是否支持撤案，為何助理抗議，立委可以站「C位」？助理們也質疑民眾黨有無譴責被傳出要助理撤簽連署劉書彬，更集體大罵「愛收割」。

張啟楷表示，他站在這邊是要幫大家加油，當初公費助理制度的建立，當時身為記者的他都有參與，他來是對好不容易建立的公費助理制度表達強烈支持，一定要持續下去，也很高興陳玉珍跟工會有初步溝通，他很期待問題能被化解，並希望助理工作權能受到保障。不過在張啟楷發言時，周遭抗議的國會助理紛紛反問張啟楷，是否支持撤案、為何助理抗議，立委可以站「C位」？

張啟楷隨後受訪也表示，公費助理制度是一定要持續下去的，陳玉珍已經說要好好溝通，希望大家能過去好好溝通。媒體也質問，張啟楷為何昨天沒去簽連署？他則表示「我都站在這邊了」。而張啟楷也遭抗議助理們開嗆，助理們質疑「民眾黨有沒有要譴責劉書彬」、「民眾黨收割仔」，張啟楷則面向助理大喊數聲「共同努力」，助理們則集體大罵「愛收割」。

抗議助理費除罪化，國會助理集結立院門口要求撤回法案，民眾黨立委張啟楷也現身。（圖／記者楊士誼攝影）

