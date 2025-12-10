國會助理明邀朝野立委撤案 民進黨團7長將到場聲援

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（本報資料照片）

國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，草案將助理費改由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國會助理反彈。由國會助理所發起之撤案聯署，截至今（10）日已有75間辦公室及252位助理參與聯署，連署發起人將於11日上午邀請朝野立委連署撤案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，他將與民進黨團5位幹部前往聲援。

連署發起人表示，本次發起個人連署主因係國會助理工會於5日之臨時理監事會議並未採取任何積極行動，為了切實表達及反應眾多助理心聲而自主發起本次連署。明日將於上午8時50分在紅樓三樓，邀請朝野委員一同連署，期盼朝野委員與助理們站在一起，共同守護勞權。

廣告 廣告

鍾佳濱表示，最近有國民黨及立委提案要修改立法院組織法，將委員貪汙助理費除罪化，呼籲社會大眾關注，不能讓辛辛苦苦的助理薪資變成自肥委員的小金庫。

鍾佳濱說，助理們將在明天8時50分於立法院紅樓呼籲委員簽名，他將代表民進黨團，與民進黨團5位幹部前往聲援，也希望助理共同捍衛國會尊嚴、公費助理的工作權，以及一個可長可久的公費助理制度。

【看原文連結】