國會助理發起助理費除罪化撤案連署 民進黨團力挺、藍白僅1立委聲援

民眾黨團幹事長陳昭姿上午也完成連署，她說，每個立委都有權利提出法案，每位被影響到權益的人也有權利為自己發聲。(記者李文馨攝)

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發國會助理圈反彈與社會撻伐，截至今天上午已有278位助理參與連署，呼籲陳玉珍等立委撤回提案。連署發起人今天上午邀請朝野立委共同連署表達立場，截至上午10時半，民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等6長、支持助理提出連署案的立委陳秀寳，以及民眾黨團幹事長陳昭姿等8人皆已連署聲援助理；陳昭姿說，黨團應該不會往全面除罪化的方向推動，也許會有個折衷版本。

國會助理前天以個人名義發起連署，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回提案。連署發起人、陳秀寳辦公室助理劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞說，截至昨日，已有44位民進黨立委辦公室、24位國民黨立委辦公室、5位民眾黨立委辦公室及兩個立法院黨團，共計75個辦公室助理參與連署，且持續增加中。

鍾佳濱表示，立委應立法保障人民權益，國會助理也應協助立委制定福國利民的法案，沒想到今天助理被迫挺身而出，對抗這些自肥、有貪污意圖的立委，修法毀壞他們的工作機會跟未來。他說，立法院職權行使法、議事規則、國會助理制度都是構成國會保障人民權益的地方，遺憾國會助理必須自己挺身而出、捍衛權益。

鍾佳濱提到，民進黨團很多成員剛出社會時，選擇國會助理做第一份工作。被人民託付成為立委，也仰仗助理來支持、繼續完成人民託付工作，今天義無反顧站出來，不只是聲援國會助理，更是捍衛立法院一定要保障人民權益，立委不能修法侵犯人民工作權益、遑論為了自己貪汙意圖，破壞體制。

「很多助理比立委還資深，是我們最重要的作戰夥伴。」陳秀寳說，國會助理在立法院服務的時間往往比立委更長，對議事運作的熟悉度無可取代。她認為，現行的助理制度雖不完美，但已有相當基礎，是長久努力累積的保障。如今卻因部分立委的私心破壞制度，對助理非常不公平。

陳秀寶提到，儘管部分助理發聲過程中可能面臨辦公室內部的壓力，但這場行動攸關所有助理的工作權，不分黨派與派系，她呼籲助理們勇敢為自己發聲，「當委員面臨事情，助理們來協助；但當助理們遇到事情的時候，委員們是不是一樣站在他們的身邊，為他們一起加油、跟他們一起努力？」

陳昭姿一早也到現場連署聲援，她表示，每個立委都有權利提出法案，每一位認為被影響到權益的人，當然有權利為自己發聲，這是他們的心聲，提案是一件事、發聲是一件事，「我辦公室每一位同仁都簽署」。至於民眾黨團會支持哪個版本，她說，「我們應該不會往這個全面除罪化的方向去做，也許會有個折衷的版本。

民進黨團幹事長鍾佳濱今天率領黨團幹部連署聲援助理連署，並對國會助理必須自己挺身而出、捍衛權益感到遺憾。(記者李文馨攝)

