國會助理發起連署促助理費除罪化撤案 民進黨團、陳昭姿連署

圖片：部分國會助理九日自發性發起連署呼籲中國國民黨立委陳玉珍撤案，今天上午八點五十分起，於立法院紅樓三樓邀請朝野立委連署。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與民進黨立委陳秀寳、沈伯洋、林月琴、范雲、張雅琳等人到場連署（鍾佳濱國會辦公室提供）

中國國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發爭議。國會助理今天邀請朝野立委連署呼籲陳玉珍撤回提案。上午九點之前，已有民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱等七名民進黨立委，及民眾黨團幹事長陳昭姿等人前往連署。

陳玉珍提案修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、立法院組織法部分條文，規定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。草案已在五日立法院會付委審查。

廣告 廣告

部分國會助理九日自發性發起連署呼籲陳玉珍撤案，今天上午八點五十分起，於立法院紅樓三樓邀請朝野立委連署。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與民進黨立委陳秀寳、沈伯洋、林月琴、范雲、張雅琳等人到場連署。

鍾佳濱接受媒體聯訪表示，國會助理面對潛藏貪污助理費意圖的立委，企圖修法毀壞他們的工作與未來，為了捍衛工作權，被迫挺身而出，

鍾佳濱說，很多民進黨立委剛出社會時，都選擇國會助理當第一份工作，現在成為立委後，一樣仰賴國會助理完成人民託付的工作，因此義無反顧站出來聲援國會助理。立法院是保障人民的地方，立委不能修法侵犯人民工作權。

鍾佳濱表示，民進黨團用實際行動證明，全力支持保障國會助理工作權，支持更健全、透明的國會助理制度，並透過司法及法制委員會排審「立法院公費助理任用法」草案，抵抗其他少數有貪污意圖的立委訂出自肥法案。

陳秀寳指出，鼓勵助理勇敢站出來，如果不為自己發聲，還有誰為他們努力。現行制度不一定完美，至少也有八十分，立委不能因為私心就破壞制度、損害助理權益。陸續參與連署的國會助理已將近三百人，也許有些辦公室有壓力，但這是所有助理的事，不分黨派。

陳昭姿約九點到場連署，她說，每個立委都有權利提出自己認為適當的法案，但在法案中被影響權益的人，像是國會助理，當然也有權為自己的權益發聲。「我辦公室的每一位同仁，都簽署助理工會的連署單」。

至於民眾黨團是否另外提案，陳昭姿表示，黨團總召黃國昌有請長期擔任民代的民眾黨立委黃珊珊、林國成研議，至於版本必須再深入討論，「不會往全面除罪化的方向」。