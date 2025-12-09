國會助理發起連署反助理費除罪化 連署破150人 6立委下禁令連署

一名國會辦公室主任發起「國會助理連署」，呼籲國民黨立委陳玉珍撤回助理費除罪化提案，截至下午3時已有150人參與連署。 圖：讀者提供

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案擬將助理費除罪化修法，要將立院編列公費助理費「直接發到立委手中」，授權立委統籌運用且免檢據核銷，更要將縣市議會的議員助理納入適用。根據《自由時報》掌握，一名國會辦公室主任今（9）日主動號召連署，撤回提案，至下午 3 時，累計已有 150 人參與，朝野約有 6 位立委施壓助理不准連署。

一名國會辦公室主任今發起「國會助理連署」，以捍衛「助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回「《立法院組織法》第 32 條、第 33 條及第 35 條條文修正草案」。

聲明指出，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，協助委員的質詢內容、法案草擬及選民服務等，勞動權益更應受法律保障。他們堅決反對提案將助理費、健康檢查費用、文康費用等相關費用全數撥予立法委統籌運用且免具檢核，此提案將使國會助理勞動權益嚴重倒退，呼籲陳玉珍立委及各連署委員撤回提案，切勿漠視國會助理權益。

發動連署者接受《自由時報》訪問時表示，立法院現有的「助理公會」結構老化，多以資深助理或特定人脈為主，運作多流於聯誼性質，如舉辦餐會、慶生會等，難以真正代表年輕世代或新進助理新生。他質疑，「工會究竟納進多少年輕助理？很多新進人員根本不是當然會員，因此他們繞過工會，以『年輕助理』為主體發起獨立連署。」

據悉，現在正值 12 月，為立法院各委員會辦公室簽署下年度聘書的關鍵時期。立法院人事處已發出公文與空白聘書，如果立委對某助理不滿，只需要在名單上將其劃掉，該助理明年就失業了，且依規定若不在「續聘期間」，那麼連年終獎金也領不到，因此部分助理連署只能「偷偷來」，而朝野甚至有至少 6 位立委明確要求助理禁止簽署。

其中，根據了解，有一名任職於在野黨辦公室的助理簽署後，「老闆」直接在辦公室公開開罵，助理迫於壓力只能撤簽。此外，民眾黨約有 2 個委員辦公室參與連署，但整體仍持保留態度；據悉，民眾黨團明天將討論相關提案，擬自提版本修法。

