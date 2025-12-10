國會助理發起連署盼助理費除罪化修法撤案 明將邀朝野立委連署

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，引發各界討論，有國會助理9日自發性發起連署，呼籲陳玉珍及連署立委撤回提案，切勿漠視國會助理權益。連署發起人表示，截至今天（10日）上午11時止，共有75間立委辦公室、252位國會助理參與連署，且持續增加中，明天上午也將於立法院紅樓三樓，邀請朝野立委一同連署、守護勞權。

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，引發各界討論，有國會助理9日自發性發起連署，呼籲陳玉珍及連署立委撤回提案。圖為立法院議場外觀。（中央社資料照）

陳玉珍提案修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、立法院組織法部分條文，草案明定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。草案已在5日立法院會付委審查。

有國會助理9日自發性發起連署聲明，到朝野立委辦公室尋求國會助理連署，呼籲陳玉珍撤回立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案。

連署發起人今天表示，由國會助理個人所發起的撤案連署，截至10日上午11時為止，已有44間民進黨立委辦公室、24間國民黨立委辦公室、5間台灣民眾黨立委辦公室及2個立法院黨團，共計75間辦公室、252位助理參與連署，且仍持續增加中。

連署發起人指出，國會助理與立委長期共同為台灣努力，勞動權益應受法律保障，國會助理們堅決反對本次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案立委聽見助理的怒吼，立即撤回提案。

連署發起人也說，他們將於明天（11日）上午8時50分在立法院紅樓三樓，誠摯邀請朝野立委一同連署，期盼朝野立委與助理們站在一起，共同守護勞權。

媒體報導指民眾黨立委劉書彬施壓逼助理撤簽「反對助理費除罪化」連署，劉書彬10日受訪強調，若她的助理去連署當然可行，好事絕對支持，民眾黨團也支持公費公用。（中央社）

另外，《自由時報》今天報導，民眾黨立委劉書彬昨天得知其助理參與連署後，逼迫助理撤簽。

身兼立法院教育及文化委員會召委的劉書彬今天主持完委員會後，接受媒體聯訪表示，助理費公費公用是最重要的事，立法院目前採取這種方式非常好，民眾黨團支持公費公用，沒有退縮立場，立委助理有好的待遇和穩定假期，才有更多餘裕幫助立委。

劉書彬說，當時狀況是其他辦公室助理到她的辦公室尋求連署，她請在場助理好好思考，因為除了表達意見外，也要考量前因後果。

媒體詢問，《自由時報》報導稱劉書斌痛斥助理撤簽。劉書彬對此否認表示「沒有」，作為好的媒體應善盡求證義務。

媒體追問，若助理參與連署是否可行。劉書彬回應「當然啊」，因為民眾黨一直遵守勞基法與公費助理的制度，何況她今年三月才就任，也是公費助理制度受益者，幫她減少許多麻煩，好的事情絕對支持，沒有問題。

至於黨團是否支持陳玉珍提案，劉書彬表示，黨團總召黃國昌曾說，公費公用就不會跟貪汙畫上關係，沒有退縮空間。