國會助理盼助理費除罪化修法撤案 11日邀立委連署

（中央社記者王揚宇台北10日電）國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論。有國會助理9日發起連署，呼籲陳玉珍及立委撤回提案。截至今天上午11時止，已有75間立委辦公室、252位國會助理參與連署。連署發起人表示，明天上午將於立法院紅樓3樓公開邀請朝野立委一同連署。

陳玉珍提案修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、立法院組織法部分條文，規定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。草案已在5日立法院會付委審查。

部分國會助理9日自發性發起連署聲明，並到朝野立委辦公室尋求國會助理連署，呼籲陳玉珍撤案。連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞說，截至10日上午11時為止，已有44間民進黨立委辦公室、24間國民黨立委辦公室、5間台灣民眾黨立委辦公室及2個立法院黨團，共計75間辦公室、252位助理參與連署，且持續增加中。

連署發起人指出，國會助理與立委長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，國會助理們堅決反對這次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案立委聽見助理的怒吼，立即撤回提案。

連署發起人也表示，她們將於11日上午8時50分在立法院紅樓3樓，邀請朝野立委一同連署，期盼朝野立委與助理們站在一起，守護勞權。（編輯：萬淑彰）1141210