國會助理薪水曝光 修法後辦信用卡恐受影響

▲立法院研究大樓佈告欄永遠貼滿徵求國會助理的徵人啟事。（圖／記者林怡昕攝，2025.12.11）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發國會助理強烈反彈，更有超過2百位國會助理連署要求撤案，至於為何受到助理強烈反對？有不願具名的國會助理分享，修法後雇主將從「立法院」變「立委」，未來申請信用卡、房貸等，恐不容易審核過，也透露國會助理困境，立法院研究大樓徵人啟事永遠掛滿滿，社會新鮮人一來薪水就只有3萬多，工作複雜「全年on call」，不少人寧願去端盤子，也不再幹這行。

廣告 廣告

陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，新增「補助費用」由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」，草案日前已順利交付一讀付委，挨酸「自肥條款」。

一名國會助理職業工會幹部日前發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，已有超過200位國會助理簽署，今天上午也邀請朝野立委共同連署表達立場，民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等6長、支持助理提出連署案的立委陳秀寳，以及民眾黨團幹事長陳昭姿皆已連署聲援助理。

雇主從立法院變立委 助理：申請信用卡、房貸全受影響

有國會助理分享，每個立法委員一個月共有約46萬助理費運用，可以請8至14個人，依照現行法規是受僱於「立法院」，至於要聘用哪位助理，決定權是個別委員，但要是修法後，將來會變成受僱於「立法委員」。

對於未來修法後，對國會助理有哪些衝擊，國會助理直指，對於個別助理來講，現在受僱「立法院」，信用、薪資等對銀行來講沒問題，如果是受僱「立法委員」的話，「要你不上班就不上班，這樣申請信用卡、房貸、信貸，就不容易審核過。」

▲立法院國會助理新鮮人薪水大概落在3至4萬左右。（圖／記者林怡昕攝，2025.12.11）

針對國會助理薪資結構，其實也跟外面職場沒有太大差別，會依據個人工作經驗，調整薪資，有國會助理也分享，辦公室主任落在8至10萬、（資深）法案主任5至6萬、至於法案助理、行政助理等，薪水則落在3至4萬左右。「區域委員」薪水會給的比較低一點，因為要聘用助理量比較多，不分區委員給國會高一點，因為沒有地方服務，所有助理集中在國會。

工作穩定度低 助理嘆：新鮮人寧願去端盤子

只要經過立法院研究大樓，都會看到佈告欄上掛滿「國會助理」徵人啟事，有國會助理透露，佈告欄徵人啟示永遠都是「貼滿滿」，他也分享自家辦公室經驗，曾經聘請一位剛社會新鮮人，薪水大概3萬多，不過只待了半年就離職，事後才知道，他去餐廳端盤子，薪水就有4到5萬，「所以立法院一直在缺人，薪水低還要受氣，還要寫預算，還要隨時on call，若是委員要選舉，還要去幫忙，付出和酬勞不成正比，也因此有不少委員砸重金聘請助理，就是希望留住人才。」

有資深國會助理也感嘆，早年要進國會很難，但現在卻是找人很難，大多都缺法案助理、小編，國會助理的工作就是「朝不保夕」，落選辦公室就解散了，當國會助理就是一個4年的工作，現在還願意留著的，要不是本來就很資深的國會助理，薪資結構算不錯，轉行也比較不可能，就是仍對政治工作保有熱情的年輕人。但另一方面，如果跟對老闆，自家委員未來當官，就有機會往上走，薪水就可以往上提升。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍委推助理費除罪化修法！民進黨反自肥法案：助理費淪私房錢

陳玉珍堅持不撤案！她曝原因：立委每年增60萬助理費 比總統還多

影／國會助理盼助理費除罪化修法撤案！民進黨團、陳昭姿前來力挺