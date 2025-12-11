國會助理要求陳玉珍撤案 民進黨團今挺身連署：大家不要怯懦

民進黨團幹事長鍾佳濱率領書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、范雲、副書記長張雅琳、林月琴、綠委陳秀寶現身連署。鍾佳濱辦公室提供



國民黨立委陳玉珍提案讓貪污助理費除罪化，交立委統籌運用、免檢據核銷，引發基層國會助理炸鍋，超過250人連署要求撤案。民進黨團幹事長鍾佳濱等6名黨團幹部及綠委陳秀寶今天（12/11）聲援助理，接力簽下連署，聲援國會助理。陳秀寶呼籲助理為了自己權益站出來、不要怯懦，鍾佳濱說，「如果我們不選擇站出來，以後我們受迫害的時候就沒有人站出來。」

國會助理發起連署呼籲陳玉珍撤案，民進黨團幹事長鍾佳濱率領書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、范雲、副書記長張雅琳、林月琴現身連署。鍾佳濱說，在立法院工作的助理，應該協助立委制定福國利民法案，但沒想到國會助理捍衛工作權被迫挺身而出，由國會助理主動發起，甚至要面對雇用他們協助立法工作的老闆們來對抗這些立法委員。自肥的立法委員、潛藏有貪污助理費議組的立法委員，居然要修法來毀壞他們的工作機會、他們的未來。

廣告 廣告

鍾佳濱指出，國會助理制度是任何民主國家、民主議會，它逐漸逐漸建立起來、跟立法院其他的重要的常規慣例，包括立法院職權行使法、立法委員行為法，議事規則跟我們的國會處理制度，都是來構成這個國會能夠保障人民權益行使工作的地方，很遺憾國會助理必須自己挺身而出來捍衛自己的工作權益。

民進黨團幹事長鍾佳濱率領書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、范雲、副書記長張雅琳、林月琴、綠委陳秀寶現身連署。鍾佳濱辦公室提供

鍾佳濱強調，民主進步黨黨團過去本身過去在他們剛出學校、進入社會的時候，很多人就是選擇國會助理做第一份工作，現在他們有這個機會被人民託付在這裡成為立法委員，同樣仰仗國會助理來支持他們繼續完成人民服務的工作，所以今天義無反覆的站出來，不只是聲援他們過去曾經獻身的這份國會處理的工作，不只是為了保障在這個國家憲政機關當中，持續地協助113位委員付出青春、用智慧、專業來協助立法的國會助理，更重要的，他們要捍衛，立法院一定要是一個保障人民權利的地方，立法委員不能夠去修法，侵犯人民的工作權益，更遑論立法委員不能夠修法為了自己潛藏的貪污意圖去破壞來協助他完成立委工作的人。

鍾佳濱表示，今天再次的要用實際的行動來證明，民進黨及黨團的成員全力來支持保障國會助理的工作權，支持更健全、更透明的國會助理制度。因此，在今天的同時，司法法制委員會要排審的就是國會助理任用法，希望透過這樣的正面的行動來抵抗其他少數有貪污意圖的立委訂出自肥法案。

他說，黨團幹部挺身而出之外，要呼籲「所有國會助理，我們與你同在」，這個國會工作環境不只屬於立委，也包含國會助理、立法院職員、媒體工作朋友，「這時候如果我們不選擇站出來，以後我們受迫害的時候就沒有人站出來。」

陳秀寶說，立委不能因為自己的私心破壞制度，陸陸續續參加連署的助理已經將近300人，有辦公室有壓力，但這是不分黨派不分派系，希望助理為了自己權益站出來，「大家不要怯懦，捍衛自己權益，是你自己為自己做的，我們也會一直陪伴他們，會在他們身邊」。

此外，國會助理工會也發出公告，「立法院國會助理工會就《立法院組織法》修法發表訴求與具體主張集會」致各位敬愛的國會助理：拜託各位國會助理同仁週五早上暫時放下手邊的工作，為我們自己的權益站出來！我們必須展現團結的力量，共同發出我們的心聲，唯有自救，國會助理才能有未來！

集合時間為12月12日星期五上午09:15、集合地點為中山南路1號立法院大門口，並署名立法院國會助理工會理事長李永誠、副理事長田飛生、鄭富勝、監事會召集人王忠智暨全體理監事幹部。

更多太報報導

法務部：助理費支應屬公帑 若要變更應審慎研議

劉書彬飆罵助理撤連署 東吳政治系友群內狂問：「要澄清一下？」

傳指示國民黨團修助理費除罪化3法？ 李乾龍：沒有啦，那個憑空捏造