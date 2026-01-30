國會助理費修法三讀通過！平均每位助理加5千 下屆起適用

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

立法院本會期最後一天開會，今（30）日針對多項法案大清倉，其中國民黨立委陳玉珍先前提出國會助理費除罪化修法，引發爭議，立委牛煦庭後續提出《立法院組織法》修正草案，明定立法院應每年以公務預算編列立法委員補助費用等，為下一屆立法院適用，但綠營質疑有替立委涉詐領助理費案解套，發動車輪戰冗長發言，不過晚間經表決仍三讀通過。

立委牛煦庭提出《立法院組織法》修正草案，明定立法院應每年以公務預算編列立法委員補助費用等，晚間經表決三讀通過。（圖／方炳超攝）

提案人牛煦庭強調，法案為下一屆立法院適用，是替助理加薪的法案，政院版的《民意代表支給條例》也明定這是補助費，痛斥綠營胡說八道。此次提出的《立法院組織法》第32條、第33條、第35條修正草案，明定立委每人得置公費助理8至14人，由委員聘用且與其同進退，並適用《勞動基準法》之規定。公費助理離職後6個月內再任公費助理者，其工作年資應予併計。

修法重點還包含，立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，除了立委辦公事務費用，還包括按每一立法委員每年歲費5倍之公費助理工資及依勞動法令規定應由雇主負擔的相關費用，以及公費助理的專業加給、資深加給、實施健康檢查及文康活動費用、年終工作獎金、在職進修費用，及結婚補助、生育補助、喪葬補助、子女教育補助費用，和撫慰金，8款補助費用由立法院代理立委給付。

三讀通過後，根據條文明定，助理工資按每一立委每年歲費5倍為總額，換言之，去年各委員公費助理費每月預算數額為47萬2760元，修法後增為約54萬7600元，以公費助理14人計算，平均每位助理可多加薪約5千元。

