國會助理費案三讀 下屆適用

助理費修法近日引發軒然大波，立法院昨天三讀通過「立法院組織法」部分條文，明確定義立法院每年以公務預算編列立委「補助費用」，項目不限定是助理薪資，還可發專業加給、年終獎金等，新法實施日期為下一屆立委才適用。

由於新法增訂「日出條款」明確規定下一屆立委才適用，也就沒有替涉入詐領助理費立委除罪的疑慮。據了解，立法院朝野協商時，民進黨團總召柯建銘願意點頭支持，但民進黨團幹事長鍾佳濱、民進黨團書記長陳培瑜仍然反對，於是綠營發動車輪戰冗長發言。

朝野因此對立院組織法展開論戰，鍾佳濱批評，國民黨把助理薪資變成補助費用，也不敢寫不得冒領、溢領等文字，擺明就是要挺國民黨立委顏寬恒。國民黨立委牛煦庭則拿出政院版「地方民代支給條例」看板指，直轄市議會得編列議員助理「補助費」，還刪除公費二字，請問行政院是在幫詐領議員除罪嗎？

現行「立法院組織法」第卅二條攸關助理費發放條文，為立法院應每年編列給立委「一定數額之助理費」，屢被法院認定僅限定助理薪資，立法院曾針對新竹市長高虹安涉入助理費案發函給法院，明確指出這筆錢是補助。立院昨三讀通過條文進一步法制化明定這是「立委補助費用」。

而立委補助費運用範圍，根據三讀條文指出，不限定於助理薪資，包括立委辦公室事務費用、公費助理專業加給、公費助理資深加給、健康檢查及文康活動費用、年終工作獎金等，由「立法院代理立委給付」，並非匯款到立委私人帳戶。

三讀條文指出，立委助理公費工資按照每位立委歲費五倍計算。根據立院人士估算，原本每位委員公費助理費為每月四十七萬多，依照修法增加為五十四萬多元，等於下一屆立委每間辦公室將多出七萬多元助理費可運用。而立院也曾統計，如此每年將增加一億元費用。一名藍委私下憂心，雖然是通過改革助理權益法案，但政院也可能因金額龐大而不副署，下一步將觀望政院態度。

