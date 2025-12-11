國會助理費該不該由立委統籌運用？ 現行制度與藍綠提案一次看

現行國會助理費制度為何？

根據立法院法制局專題研究報告，立法院於1985年增列立委「助理研究補助費」，可聘用助理2人，每月1萬5千元，由政府補貼給立委後，再由立委發給助理。

1992年《立法院組織法》修正，將立委公費助理制度正式納入法規，每位委員可聘用助理人數增至4人，並提高補助至每位公費助理3萬元，但改為直接匯入各助理帳戶，不再經由立委發放。

1999年《立法院組織法》再度修正，除將助理納入《勞基法》外，每位委員可聘用助理人數也增至6到10人，採聘用制與委員同進退，薪資同樣由立院直接匯入助理帳戶。每位立委的助理費用則採「總量管制」，編列上限為每月30萬元、加班費6萬元。此後，立院公費助理制度多只修正薪資總額上限與助理員額。

至2025年度，每位立委的公費助理酬金預算為每月47萬2760元、加班費9萬4560元；可聘用的公費助理人數為8至14人，聘用資格、工作範圍及薪資報酬等則無特殊限制。

國民黨提案：助理費非貪污條例規範範圍

近年來多位民意代表捲入詐領助理費案，國民黨立委陳玉珍等人日前提案修改《立法院組織法》法，擬將現行直接發給助理的費用，改由立委「統籌運用」，且「免檢據核銷」等，並刪除公費助理的「公費」2字、與聘用助理人數上下限的規定。該修正草案說明，助理費本質上是立委實質薪資的一部分，因此立委對如何運用具有完全處分權限，運用範圍也不以助理費為限；近期司法實務上認為該費用屬公費助理薪資，並非實質補助立法委員費用，已背離當初立法原意。

草案中也提到，該筆費用如何運用、運用是否妥當，立委僅須對選民負政治責任，非貪污治罪條例及《刑法》規範範圍。

國會助理工會5日表示，該草案將助理費直接補助給立委，且免檢據核銷，此舉等同立委以廢除公費助理方式「自肥」，讓現有助理失去制度保障，並發起連署呼籲停止修法，截至11日中午已有近300人加入。

國民黨立委翁曉玲對此回應，任何錢都不會進到立委私人帳戶，未來就算有經費給立院辦公室聘用人力也會是特殊帳戶，沒有自肥問題。

民進黨另提案：公費助理薪資待遇法制化

與國民黨提案修正現行《立法院組織法》不同，民進黨由立委許智傑等人提出《立法院公費助理任用法》草案，則聚焦在建立國會公費助理制度，內容包括訂定明確薪資待遇、增訂資深專業加給、助理費數額應隨軍公教員工待遇同步調整等。

為避免發生非法冒用公費助理情況，草案也明訂立委若聘用親屬擔任公費助理，則應揭露相關資訊，至於須揭露的內容、範圍及方式，將由立法院另訂施行辦法。

此外，草案也明定公費助理職務應負擔的責任與義務，包括訓練、保密規範、職場倫理、利益迴避及事業投資等；為防止助理滲透與進行間諜工作，若曾犯內亂罪、外患等罪者，皆不得擔任公費助理。



