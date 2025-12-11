國會助理費除罪化修法撤案連署 民進黨團七立委、民眾黨陳昭姿聲援

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，引發各界討論，有國會助理9日自發性發起連署，並於今天邀請朝野立委一同連署，呼籲陳玉珍撤回提案。截至上午9時，包含民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等七名民進黨立委，以及民眾黨團幹事長陳昭姿等人都前往連署。

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法引發討論，民進黨立委陳秀寶（左起）、陳培瑜、鍾佳濱、林月琴等人11日上午在立法院簽下連署聲明，支持國會助理捍衛應有的勞動權益。（中央社）

陳玉珍提案修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、立法院組織法部分條文，規定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。草案已在5日立法院會付委審查。

廣告 廣告

部分國會助理9日自發性發起連署，呼籲陳玉珍撤案，並於今天上午8時50分起在立法院紅樓三樓，邀請朝野立委一同連署。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與民進黨立委陳秀寳、沈伯洋、林月琴、范雲、張雅琳等人共同到場連署。

鍾佳濱受訪時表示，這些潛藏貪污助理費意圖的立委，竟要修法毀壞國會助理的工作與未來，國會助理為了捍衛工作權，被迫挺身而出面對。

鍾佳濱說，很多民進黨立委剛出社會時，都選擇國會助理作為第一份工作，現在成為立委後，一樣仰賴國會助理完成人民託付的工作，因此義無反顧站出來聲援國會助理，立法院一定要是保障人民的地方，立委不能修法侵犯人民工作權。

鍾佳濱表示，民進黨團用實際行動證明，全力支持保障國會助理工作權，支持更健全、透明的國會助理制度，透過司法及法制委員會排審「立法院公費助理任用法草案」，抵抗其他少數有貪污意圖的立委訂出自肥法案。

陳秀寳說，她鼓勵助理勇敢站出來，如果不為自己發聲，還有誰能為他們努力？現行制度不一定非常完美，至少也有80分，立委不能因為自己的私心，就破壞制度、損害助理權益。目前陸續參與連署的國會助理已近300人，也許有些會受到辦公室的壓力，但這是所有助理的事、不分黨派。

陳昭姿約在上午9時到場連署，她表示，每個立委都有權利提出自己認為適當的法案，但在法案中被影響權益的人，當然也有權為自己的權益發聲，提案是一回事、讓他們發聲是一回事，「我辦公室的每一位同仁，都簽署助理工會的連署單。」

至於民眾黨團是否將另外提案？陳昭姿說，民眾黨團總召黃國昌確實有請長期擔任民代的民眾黨立委黃珊珊、林國成研議；至於版本為何，必須再深入討論，「我們不會往全面除罪化的方向去做」，也許會有個折衷的版本。

（責任主編：莊儱宇）