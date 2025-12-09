國會助理費除罪化引反彈 陳玉珍拒撤回！藍議員不忍發聲

政治中心／程正邦報導

藍營修法動機引爆社會信任危機 韓國瑜籲保障助理權益

國民黨立委陳玉珍等人提出國會助理費除罪化的相關修法草案，近日成為政壇爭議焦點。立法院長韓國瑜今（9日）對此表達立場，他首先尊重每位立委的提案權利，但同時強調，他身為立法院長，將會竭盡所能捍衛國會助理的工作權益，並提醒朝野黨團，任何修法都不應侵害或損及助理們應有的福利。然而，修法核心的爭議點，並非僅止於保障助理，更在於提案將公費使用導向「完全自主」的危險方向。

廣告 廣告

助理費除罪化提案寫到，費用如何使用不受《貪汙治罪條例》及《刑法》規範，僅對選民負責。（圖／新台派上線）

三立政論《新台派上線》主持人李正皓指出，這批由陳玉珍等藍營立委共同提出的草案，其企圖心不僅限於立法院，更將矛頭指向了地方議會，試圖將助理費「除罪化」的範圍擴大至縣市議員，「裡面竟然有條說什麼，抱歉，我們市議員、縣議員

不受貪污刑法規範」。李正皓直言，這種擴權的行為，已經踩到了全台灣人民的底線。

王義川估算，如果助理費由議員統籌分配，多四百多萬元。（圖／新台派上線）

地方補助變「議員所有權」 免單據核銷恐成公帑黑洞

民進黨立委王義川具體分析修法草案中關於地方民代的條文。他指出，這項修法意圖讓地方議會撥給議員的助理補助費用，比照立委模式實行「統籌運用、免單據核銷」。這意味著，過去僅能用於助理補助費、春節慰勞金及法定負擔的公費，將可以不限於這些用途，議員可以將款項用於任何他們想做的事情，錢的使用途徑將幾乎沒有限制。

王義川發現，議員助理費的修法連署名單，與先前立委助理費除罪化的連署名單高度重疊，懷疑在同個餐會上簽名「一式兩份」。（圖／新台派上線）

更驚人的是，在助理人數規範上，過去對公費助理人數的限制將被取消，改為彈性的「若干人」，王義川戲稱這可能讓議員可以從聘用零人到一百人皆屬合法，造成助理證被濫用，成為特定人士進出議會的風險。

尤其該提案賦予了議員對這筆補助費的「所有權」，明文規定補助費的使用妥當與否，「僅對選民負政治責任」，並且「不屬於貪污治罪條例規範」。李正皓質問，這種直接宣告特定職業可以與貪污刑罰無關的行為，是何其離譜。王義川直言，提案最終的結果就是錢直接撥給議員，議員如何花用隨心所欲，只需要在選舉時面對選民的檢驗，讓《貪污治罪條例》對這筆數百萬的公帑徹底失靈。

國會助理費除罪化連署名單曝光，王義川對於「形象立委」洪孟楷也簽名連署相當意外。（圖／新台派上線）

連署名單高度重疊 王義川籲形象牌立委速撤簽

針對這項爭議極大的提案，王義川特別關注了連署的立委名單。他發現，這次地方議員助理費的修法連署名單，與先前立委助理費除罪化的連署名單高度重疊，共有28位國民黨立委簽名，諷刺地指出這很可能是在同一時間、同一場會議或餐會上簽署的「一式兩份」提案。

傳出葉元之因為遲到，沒簽到助理費除罪化連署單。（圖／新台派上線）

王義川特別點名葉元之因為遲到連署，但連署名單中的立委洪孟楷，作為形象牌立委與此類爭議法案格格不入，竟然也在臉署名單上讓他大感意外。他呼籲洪孟楷應立即撤回連署，否則一旦修法通過，將會對他未來的政治生涯，尤其是在新北市的選舉造成極大困擾。

林金結主張，由統一由議會聘公費助理，不夠再由議員自己補人。（圖／新台派上線）

林金結​籲改善助理福利 而非放寬公帑使用

對於助理費的實務問題，國民黨新北市議員林金結認為，外界不應將焦點全放在少數違法的個案上，而應正視助理福利長期不足的問題。他以自身經驗為例，地方議員助理經常需要清晨跑公祭、深夜跑攤，加班工時難以計算，且假日工作也無補償，生活水準確實偏低。

林金結回憶，過去在台北縣時期，助理費是直接撥給議員的戶頭，由議員自行決定聘用人數。但他強調，現在他更傾向讓助理由議會直接聘請，成為公費助理，這樣議會就能統一提供較好的福利。他表示，因為體恤助理，自己每年底都會自掏腰包補貼1.5個月的年終獎金給助理，讓他們能過個好年。

國會助理費除罪化引反彈，陳玉珍拒撤回！連同黨議員林金結也不挺。（圖／新台派上線）

因此他希望議會能給予助理更好的福利保障，而非將錢撥給個人，徒增文書作業與法律風險。「自從出了事情之後，我們新北市議會現在搞了一張，叫我們的所有的議員每個月簽署一張，說你沒有再從這個助理的身上再拿錢回來，大家銀貨兩訖。」

儘管地方議員有改善助理福利的訴求，但將公帑使用範圍無限制擴大並排除貪污刑責的修法內容，仍難以獲得社會大眾的信任與支持。李正皓聽完林金結陳述，笑說「連你也不挺（陳玉珍提案助理費除罪化）。」

更多三立新聞網報導

助理費除罪化惹議！韓國瑜「盡力溝通」：修法不該侵害助理權益

又封殺！藍白再擋政院財劃法＋國防特別預算 綠怒喊：台灣不要吳三桂

「助理費除罪化」藍營不撤案！吳思瑤喊話韓國瑜：還在那裡悶不吭聲嗎？

立院三讀電業法等 破壞海底管線電纜故意犯可處7年

