國會助理連署反彈 籲保障工作權

針對國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法，審計部長陳瑞敏10日在立法院表示，會尊重立法，但免檢據核銷，可能要慎重，錢用到哪裡，站在審計立場還是會注意。（姚志平攝）

國民黨立委陳玉珍日前提案修法助理費除罪化，將助理費改由立委統籌運用，引發國會助理反彈，超過250位不分黨派助理連署，今（11）日更將邀各黨立委表態，民進黨團擬由6位黨團幹部代表聲援；陳玉珍昨致電國會助理工會表達願意當面溝通，一起討論可行方案，保障公費助理工作權益。

民進黨正國會昨代發同派系綠委陳秀寶聲明，截至10日上午11時為止，已有44間民進黨、24間國民黨、5間民眾黨立委辦公室及2個立院黨團，共75間辦公室及252位助理參與連署，今日上午連署發起人將邀請朝野委員一同連署，與助理站在一起。

陳玉珍重申，助理費法制化確有必要，若助理群真心要保障權益，應直接討論，不必透過媒體放話，工會若有版本也可提出，「他們不提我來提」；陳強調，她的提案並非最終版，既然問題沒講清楚，就該面對解決，並非政治鬥爭。

審計長陳瑞敏表示，會尊重立法，但助理費「免檢據核銷」可能要慎重，以審計立場，會注意錢用在哪，3個月內將針對「免檢據核銷」的「幽靈補助」如何有效審計監督，提出報告。

立法院國會助理工會昨指出，陳玉珍已致電工會表達願當面溝通，共同討論可行方案。工會提出「立法院公費助理工作權，應予保障」、「現行公費助理制度，應予維持」、「公費助理既有之權益及福利，應予入法」3項訴求，預計12日上午在立法院正門集會，呼籲保障合法工作權，隨後拜會陳玉珍。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱強調，黨團希望討論的重點不是除罪化，而是如何建立公費助理制度，今日他將與其他5位黨團幹部前往聲援發動連署的國會助理；綠委立委許智傑也提出「立法院公費助理任用法草案」，表態力挺國會助理。

由於外傳國民黨祕書長李乾龍與立院國民黨團餐敘時，討論到「助理費除罪化」等相關提案，李乾龍昨否認；國民黨文傳會主委吳宗憲也強調，黨中央沒有逼立委修法，完全尊重黨團運作。