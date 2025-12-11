國會助理連署反「助理費除罪化」！民進黨團聲援 民眾黨陳昭姿也簽字力挺

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，將助理費改由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發爭議，也讓跨黨派基層助理炸鍋。對此，助理工會發起連署要求撤簽，目前已有超過250位助理簽名，民進黨團立委今(11)日也連署表達支持，而藍白兩黨目前僅有民眾黨立委陳昭姿簽名力挺。

陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，將現行規定立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字，立法院撥款給公費助理的費用，改為撥款給立委一定數額，由立委統籌運用且免檢據核銷，而立委補助費如何運用以及運用是否妥當，僅對選民負政治責任，非屬「貪汙治罪條例」及「刑法」等法規範圍。

該提案引發反彈聲浪，不過陳玉珍日前則表示「提案是我們的權利，我不會撤回」。立法院國會助理工會昨日發起連署要求撤簽，已有超過250位助理簽名，也就是過半數的助理都簽署。連署發起人今日在立法院邀請朝野立委共同連署，民進黨團立委紛紛簽名力挺，不過在野黨目前僅有陳昭姿一人簽名。

陳昭姿強調，每一個委員都有權利提出他認為適當的法案，但每一位認為被影響到權益的人，當然也有權利為自己可能受損的權益發聲。陳昭姿認為，提案是一件事、發聲是一件事，她也透露「我辦公室每一位同仁都簽署了」。

(圖/資料照片)

