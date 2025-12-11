國會助理連署籲「助理費除罪修法」撤案 綠黨團幹部到場力挺

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法爭議持續延燒，除立法院國會助理工會持續抗爭外，也有國會助理發起撤案聯署，截自今日早上9時許，已有跨朝野立委、黨團辦公室的278位助理加入連署，民進黨立法院黨團幹部以及綠委陳秀寶今早現身聯署現場力挺。(黃敬文攝)

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法爭議持續延燒，除立法院國會助理工會持續抗爭外，也有國會助理發起撤案聯署，截自今日早上9時許，已有跨朝野立委、黨團辦公室的278位助理加入連署，民進黨立法院黨團幹部以及綠委陳秀寶今早現身聯署現場力挺；綠黨團幹事長鍾佳濱強調，如果現在不站出來，以後我們受迫害時，就沒有人會站出來。

根據發起該聯署的國會助理表示，已有至少44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，278位助理參與聯署，並且持續增加中；國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，國會助理們堅決反對本次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案立委聽見助理怒吼，立即撤回提案。

鍾佳濱今日也率領黨團幹部陳培瑜、林月琴、范雲、張雅琳、沈伯洋等綠委也到場聯署聲援，接著民眾黨立委陳昭姿也現身簽署力挺，是首位簽署表態支持的在野黨立委。

鍾佳濱表示，立法院應該是立委來立法來保障人民權益的地方，而國會助理本來也應該是協助立委制定法案的工作，沒想到在今天竟由國會助理主動發起連署以捍衛自己的工作權，被迫挺身而出對抗這些僱用自己的自肥、潛藏貪汙助理費意圖的立委。

他指出，民進黨很多立委第一份政治工作都是從助理出發，如今成為立委也仰仗助理完成人民託付的工作，所以今天義無反顧地站出來，不只是聲援自身過去曾經獻身這份國會助理的工作，更是要捍衛立法院必定要是一個保障人民權力的地方，民進黨團全力支持保障國會助理的工作權，支持更健全、更透明的國會助理制度。

陳秀寶表示，其實很多國會助理都比立委還要資深，他們對整個制度，對整個的國會的運作，對整個議事的運作，都是立委很重要的得力助手，是最親密、最重要的作戰的夥伴，因此國會助理相關制度的維護，也責無旁貸的一起爭取。

她強調，立委不能因為自己的想法、私心去破壞制度，也許有些辦公室有壓力，但是這是所有助理的事情，不分黨派、不分派系，大家都應該為自己來發聲。

