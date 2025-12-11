國會助理連署達284人！2黨團、78立委辦公室響應 發起人：只盼撤案「別無所求」

13名民進黨立委及白委陳昭姿響應連署。楊亞璇攝



國民黨立委陳玉珍提案讓貪污助理費除罪，但修法內容卻是讓公費助理費交由立委統籌，不用單據核銷，變相幫立委加薪，引爆助理圈炸鍋。民進黨立委陳秀寶助理劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞發起連署，要求陳玉珍撤案，截至今（12/11）日中午11時為止，共計284位助理連署，另，綠委陳秀寳、鍾佳濱、陳培瑜、林月琴、張雅琳、沈伯洋、范雲、吳思瑤、許智傑、莊瑞雄、沈發惠、吳沛憶、王義川及白委陳昭姿也響應連署。

據統計，截至今（12/11）日中午11時為止，共49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室、2黨團，共計284位助理連署。劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞今再發聲，「我們的訴求真的很簡單，只是想請陳玉珍委員撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案，真的只是這樣而已，別無所求」。

連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞今中午發出聲明，以下全文：

我們是一群在立委身邊默默耕耘的政治工作者。我們協助委員站在質詢台上監督行政機關、處理問政瑣事，更努力兌現與選民的承諾，堅定地為各自的信念努力。

默默耕耘的我們，非到萬不得已，實在不想以這種方式佔用媒體資源。今天選擇以不露臉及不發言的方式邀請立委連署，希望將焦點放在立委與助理間的承諾，也請立委們在面對選民的時候，不要忘記回頭看看背後這群一直支持著您們共同打拼的助理們。

我們的訴求真的很簡單，只是想請陳玉珍委員撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案，真的只是這樣而已，別無所求，這項提案迫使助理們走在鋼索上，助理們戰戰兢兢的為委員付出，卻看不到未來的方向。我們深刻明瞭若提案委員們執意通過提案，我們無力更無法去要求委員們停止行使職權，但衷心希望委員們以及社會大眾可以理解國會助理的心聲與困境。

最後，我們想謝謝我們的老闆—陳秀寳委員非但不反對，更支持我們爭取權益，讓我們可以順利連署來發聲。更謝謝這284位助理們的合作與幫助，讓助理們的心聲可以真實呈現，並共同捍衛勞動權益，衷心感謝每一位助理的不同聲音與鼓勵，更期盼國會助理權益能受到保障，不被剝奪。

連署發起人 劉心怡 江汶錡 蘇郁鈞

