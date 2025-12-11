國會助理連署「傳傅崐萁要查誰簽了」 林楚茵怒轟：白色恐怖再現！可笑又可悲

國會助理連署「傳傅崐萁要查誰簽了」。

近期國民黨立委陳玉珍所提出《立法院組織法》修正草案，引起基層國會助理炸鍋，甚至發起連署要求撤案，截至今天中午11時左右，已經有284位助理連署，而藍營立院的助理圈還傳出，國民黨團總召傅崐萁正在查有哪些助理簽了連署。對此，民進黨立委林楚茵今（11）日怒轟，「真是諷刺，國民黨委員不保護自己助理，還要靠民進黨委員跟助理保護！可笑又可悲」。

國會助理簽連署「傅崐萁竟要查水表」？

陳玉珍先前提出《立法院組織法》修正草案，當中修改助理費的編列方式，此舉引起了熱議，更引起基層國會助理炸鍋，因為陳玉珍不撤案，甚至還發起連署要求撤案。

據《自由時報》報導，藍委助理圈傳出，傅崐萁正在查有哪些助理簽了連署，讓不少連署助理心生恐懼，怕傅崐萁逼老闆辭掉他們，不過也有助理反嗆，「我有去簽啊，有種開除我」，而傅崐萁辦公室則回應，「子虛烏有」！

白色恐怖再現？ 林楚茵轟：可笑又可悲

「台灣威權專制貪腐唯一品牌就是國民黨，傅氏王朝重現戒嚴白色恐怖」，林楚茵今天則透過臉書說，無風不起浪，沒有起心動念哪裡會有傳言？國民黨再次用行動驗證什麼叫「台灣威權專制貪腐唯一品牌」，想抓出誰連署，傅崐萁對助理「查水表」，就是白色恐怖再現，傅氏王朝直接從花蓮移植到立法院！

林楚茵提到，值得肯定的是，發起連署的民進黨立委助理們已經對外表示，絕對保密「所有」連署助理名單，「真是諷刺，國民黨委員不保護自己助理，還要靠民進黨委員跟助理保護！可笑又可悲」。

