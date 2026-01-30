國會助理 將加薪5千元 住宅法無爭議 輕騎過關

立法院30日院會三讀通過《住宅法》修正案，國民黨與民眾黨立委拉起布條合影，並高喊「實踐居住正義」。（姚志平攝）

立法院30日舉行本會期最後一次院會，《住宅法》、《藥事法》及攸關國會助理加薪的《立法院組織法》修正案順利三讀通過。其中國會助理加薪案，綠營發動車輪戰冗長發言，主張藍白推動修法是以助理加薪之名行除罪化之實；藍白則反嗆，行政院當初同樣將助理費定義為補助費，難道也是除罪化幫凶？

《立法院組織法》三讀條文明定，助理工資納入立委補助費用，並按立委每年歲費5倍為總額。以今年各立委公費助理費每月預算47萬2760元計算，修法後增為約54萬7600元，以公費助理14人來計，平均每位助理可加薪約5000元。為防淪為立委大水庫，三讀條文也明訂助理工資及相關加給，皆由立法院代理立委給付。

朝野對《住宅法》修正案較無爭議，三讀條文明定主管機關應建置社宅申請登記平台，供符合申請資格民眾登記；而針對新婚2年內或育有未成年子女之婚育家庭，各社宅應提供至少20％比例。

另外，各縣市政府在辦理都市計畫時，應衡酌人口及居住狀況畫設社宅用地。為確保租賃住宅市場公開透明，主管機關應定期蒐集、分析及公布每坪租金價格資訊；為促進屋主釋出空房，也增訂補助包租之金額不得少於代管的2.5倍。

《藥事法》及《藥害救濟法》修正案也於昨日完成三讀，修法後主管機關應掌握必要藥品供應情形，定期申報狀況；為強化穩定藥品供應，若有供應不足之虞時，得專案核准該藥品或其替代藥品之製造或輸入，適度調控藥品供應。

此外，為完善專案核准藥品規範，增訂重大需要時亦得申請專案核准特定藥品之製造或輸入；以及專案核准製造或輸入藥品納入適用藥害救濟制度，以保障民眾用藥權益。