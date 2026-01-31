國會問政10年 鍾佳濱新書《政治可以很輕鬆》在屏東發表

立委鍾佳濱國會問政10年，出版《政治也可以很輕鬆》新書記錄心路歷程，他說，有人問他為什麼現在出書，因為以後出就太遲了。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨立委鍾佳濱2016年當選立法委員，在國會問政已10年，為讓民眾了解國會現場，他執筆撰寫《政治也可以很輕鬆》一書，記錄立法院推動法案的歷程、為地方需求發聲的心境以及政策發想的擘畫，新書分享會今(31)日在屏東讀者城市舉行，屏東大學陳永森、社發系副教授邱毓斌等人到場，立委伍麗華也透過電話連線道賀，學術界、農業界與商界都有代表出席，展現高人氣。

《政治可以很輕鬆：鍾佳濱國會問政10年手記》記錄他從童年成長經驗，一路到國會問政的歷程，也記錄了他對公共事務的實踐、對於生命土地、民生政策、民主與國家發展的深刻思考。對於政治，鍾佳濱在書中與新書宣傳影片中給出了獨特的詮釋，他說「政治上或許沒有永遠的朋友，但也不該有永遠的敵人。」，即使雙方立場不同，在經歷激烈的討論後，大家依然可以坐下來喝一杯和解的咖啡，保持理性的對話與溫暖的互動。

「從關心別人、看見問題、運用知識找出方法，到最後號召大家一起行動，這就是政治」，不論是法案、選民服務議題或是地方的需求，鍾佳濱新書記錄了奔走基層時，如何將這份「看見他人需求」的初心，轉化為實際改變社會的行動。

書中也提到了他對社會正義的思考，引用電影台詞「一個人為了麵包犯罪，這個社會有罪」，提醒自己身為政治工作者的責任與義務。

此外，屏東市區近日也掛出一面風格獨特的動漫風看板，狀聲詞與鮮明的漫畫人物，配上標語「沖咖啡，沖出一本書」，讓不少路過的民眾好奇駐足問「他們在為誰加油？」原來這是鍾佳濱為宣傳新書所推出的企劃，成功創造話題。

立委鍾佳濱國會問政10年，今天舉行新書發表會。(記者羅欣貞攝)

立委鍾佳濱《政治也可以很輕鬆》新書發表會會場人潮爆滿，展現高人氣。(記者羅欣貞攝)

