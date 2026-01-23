國會外交再出擊！中華民國與中東地區國會議員友好協會正式成立

立法院「中華民國與中東地區國會議員友好協會」今天(23日)正式成立，發起人暨會長、立委馬文君表示，這個國會議員聯誼會將致力於促進雙邊及多邊國會對話，促進中東地區對我國自由民主更深入的瞭解，為台灣在國際社會上爭取更多的理解、支持與友誼。對此，外交部及僑委會皆派代表與會獻上祝福，並感謝國會協助推動我國與中東地區國家各項交流。

國民黨立委馬文君今天召開立法院「中華民國與中東地區國會議員友好協會」成立大會，多位同黨立委以及立法院副秘書長張裕榮、外交部政務次長吳志中、僑委會副委員長李妍慧等人皆親自與會。

馬文君指出，歷史上，中華民國其實跟約旦、阿富汗、沙烏地阿拉伯等多個中東國家都曾建立正式的外交關係，儘管國際情勢有變，邦交關係調整之後，我國在中東地區各國的交流也從沒間斷。

馬文君表示，在中華民國與中東地區國會議員友好協會成立之後，這個國會議員聯誼會將致力於促進雙邊及多邊國會對話，推動在能源安全、經貿投資、人道援助以及青年交流等領域的合作，也期盼藉此促進中東地區對我國自由民主更深入的瞭解，為台灣在國際社會上爭取更多的理解、支持與友誼。

僑委會副委員長李妍慧表示，立法院成立中華民國與中東地區國會議員友好協會，積極推動國會外交，拓展我國與中東地區各國在各領域的交流合作，這非常具有指標意義。

李妍慧並指出，長期以來，我國在中東地區有多方面的互動，包含經貿、科技、能源、醫療、教育文化等面向，以教育交流為例，在113學年度，從台灣前往中東地區留學的學生約有69人，同時，從中東地區到台灣就讀大專院校的學生約有479人，其中有13位是僑生。她說：『(英語原音)顯示台灣跟中東地區國家的教育交流持續穩健發展，也為未來的合作深化奠下基礎，期盼未來在中華民國與中東地區國會議員友好協會的帶領之下，能夠進一步深化與中東地區國會議員還有各界人士的交流互動，促進互利互惠的實質合作。』

李妍慧與外交部政務次長吳志中都感謝立委馬文君積極經營國會外交，促成中華民國與中東地區國會議員友好協會的成立，協助外交部推動與中東地區國家的雙邊關係；他指出，中東地區長期以來一直是台灣的重要能源與貿易夥伴，所以外交部也一直盡全力維持與中東地區的友好關係，這些年來累計已超過20位中東地區的國會議員來台訪問，這是很具體的外交成果，也因此更強化了外交部推動與中東地區國家合作的信心，除了國會交流，外交部未來也將在執法安全及人道援助等領域持續深化中東地區的雙邊關係。